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    首頁　>　臺北市

    國會外交前進巴爾幹半島 台灣與科索沃成立雙邊國會友好團體

    民進黨立委羅致政週一邀集朝野39名立委，與科索沃跨黨派國會議員的「科索沃–台灣國會友誼小組」視訊交流，並正式成立雙邊國會的友好團體。外交部政次曾厚仁及兼轄科索沃的駐匈牙利代表劉世忠一同連線見證。（取自羅致政臉書）

    民進黨立委羅致政週一邀集朝野39名立委，與科索沃跨黨派國會議員的「科索沃–台灣國會友誼小組」視訊交流，並正式成立雙邊國會的友好團體。外交部政次曾厚仁及兼轄科索沃的駐匈牙利代表劉世忠一同連線見證。（取自羅致政臉書）

    2021/12/21 12:35

    〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨立委羅致政週一邀集朝野39名立委，與科索沃跨黨派國會議員的「科索沃–台灣國會友誼小組」視訊交流，並正式成立雙邊國會的友好團體。外交部政次曾厚仁及兼轄科索沃的駐匈牙利代表劉世忠一同連線見證。羅致政說，這是台灣國會外交首度在巴爾幹半島的重要進展！

    科索沃國會外交委員會今年6月15日贊成執政的自決黨（LVV）瑪朵絮（Ms. Adriana Matoshi）等5名跨黨派國會議員提議，決議應成立「科索沃–台灣國會友誼小組」。羅致政表示，他隨即透過外交管道和科索沃方面聯繫，雙方並決定相應籌組國會友好團體，增進國會交流以及人民相互了解，共同拓展國際生存空間。

    羅致政接著邀集39名朝野立委組成「台灣–科索沃國會聯誼會」，並在週一與「科索沃–台灣國會友誼小組」進行視訊交流，正式成立雙邊國會的友好團體。「台灣–科索沃國會聯誼會」副會長是民進黨立委何志偉，立法院民進黨黨團書記長蔡適應、外交部政次曾厚仁及駐匈牙利代表劉世忠也一同參與視訊交流。

    羅致政會後說，雙方在會中，除了分享彼此的文化，更闡述雙方所追尋的共同價值，包括主權獨立、民主自由、經貿發展及追求國際空間，正因為有共同的價值觀，才有今天交流的契機。

    羅致政強調，台科國會友台小組的成立是雙邊關係歷史性的進展，雙方共同力挺立陶宛對抗中國霸凌，也相互邀請雙方能在明年度互訪，不只在國會外交上加強彼此關係，更期待人民互動更頻繁，深化雙方產業交流與經貿合作。「今天的交流只是跨出第一步，未來盼合作創造更多可能！」

    民進黨立委羅致政週一邀集朝野39名立委，與科索沃跨黨派國會議員的「科索沃–台灣國會友誼小組」視訊交流，並正式成立雙邊國會的友好團體。外交部政次曾厚仁及兼轄科索沃的駐匈牙利代表劉世忠一同連線見證。（取自羅致政臉書）（記者呂伊萱攝）

    民進黨立委羅致政週一邀集朝野39名立委，與科索沃跨黨派國會議員的「科索沃–台灣國會友誼小組」視訊交流，並正式成立雙邊國會的友好團體。外交部政次曾厚仁及兼轄科索沃的駐匈牙利代表劉世忠一同連線見證。（取自羅致政臉書）（記者呂伊萱攝）

    民進黨立委羅致政週一邀集朝野39名立委，與科索沃跨黨派國會議員的「科索沃–台灣國會友誼小組」視訊交流。（取自羅致政臉書）

    民進黨立委羅致政週一邀集朝野39名立委，與科索沃跨黨派國會議員的「科索沃–台灣國會友誼小組」視訊交流。（取自羅致政臉書）

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