資安犯罪危害國安 高檢署成立「查緝資通犯罪督導中心」

高等檢察署今天成立「查緝資通犯罪督導中心」，由檢察長邢泰釗（左3）主持揭牌典禮，法務部長蔡清祥（右4）、次長張斗輝（右3）、檢察總長江惠民（左4）等人也共同參與。（記者錢利忠攝）

2021/12/21 13:02

〔記者錢利忠／台北報導〕高檢署為打擊網路、資通犯罪、統合偵查動能，成立「查緝資通犯罪督導中心」，建立資料調取平台等計畫，檢察長邢泰釗今主持揭牌典禮，法務部長蔡清祥、次長張斗輝、檢察總長江惠民等人也共同參與；蔡清祥致詞表示，近年來假訊息散布、駭客攻擊及深度偽造影片（DEEPFAKE）等案件，嚴重危害治安及國安，查緝資通犯罪督導中心將能有效統合偵查動能。

蔡清祥表示，高檢署排除萬難，擘劃並設置查緝資通犯罪督導中心，作為各地檢署查緝資通犯罪的後盾，提昇查緝資通犯罪的能量，實屬突破性及創新性的作法。尤其近年來從假訊息的散布、網路駭客的攻擊，到最近引起社會關注的DEEPFAKE深度偽造影片，都嚴重危害到社會治安，甚至國家安全；此外，網路色情、詐欺、販售槍械，網路恐嚇、販售毒品、妨害名譽、侵害著作權等犯罪型態，受害者日益眾多，偵查機關將全力偵辦，維護民眾權益及國安。

邢泰釗指出，「查緝資通犯罪督導中心」成立的目的在於，因資通犯罪具隱匿性、智慧性及跨境性，已成我國當前最猖獗、隱晦及暴利的犯罪型態，為因應資通犯罪查緝的困難，並發展策略，以打擊現行及未來可能產生的資通犯罪，特別成立查緝資通犯罪督導中心來研究重大資通犯罪類型的犯罪架構、設定查緝策略，並建構執法單位的查緝平台，統合偵查動能，該中心成員包括高檢署主任檢察官王文德、檢察官吳慧蘭、林彥良、丁俊成、謝志明及廖先志等6人。

身為查緝資通犯罪督導中心成員的高檢署檢察官吳慧蘭表示，督導中心的策進作為包括有5大計畫，首先建立資料調取平台，統整各檢察署及警調機關向網路社群媒體平台請求調取資料及搜索時產生的相關問題，並與社群媒體平台召開視訊會議協商，將調取資料的議題提交法務部，另強化高檢署與臉書、Line等公司的統一聯繫窗口，於具體個案上可直接與社群媒體平台溝通協調。

此外，考量域名扣押及停止解析為先進的法律概念，制定「聲請法院扣押域名並執行DNS RPZ（停止解析）」推動計畫，於司法共識未達成前，研議法律架構，主動建立域名扣押及停止解析的法律概念並落實，為查緝資通犯罪尋新途徑。

其他還包括制定「跨境詐欺集團溯源斷根」計畫（8案列管進行中）、制定「跨境網路犯罪大數據查緝」計畫（7案列管進行中），擴充「全國反詐騙資料庫」內容，以大數據統籌查緝網路賭博、詐欺及洗錢機房及水房等事宜；另外，「推動預防資通犯罪之行政措施」，參與洗錢防制法修訂、與其他執法機關共同推動防範電信詐欺行政策略、推動遊戲點數業者的自律規範、協助刑事警察局研議警察職權行使法28條應用在停止解析的議題。

身為查緝資通犯罪督導中心成員的高檢署檢察官吳慧蘭表示，督導中心的策進作為有包括「建立資料調取平台」等5大計畫。（記者錢利忠攝）

高檢署檢察長邢泰釗（圖左拿麥克風者）今天主持「查緝資通犯罪督導中心」揭牌典禮，並向台下的法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民等人做簡報。（記者錢利忠攝）

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