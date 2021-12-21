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    航空城區段徵收案 拒徵收戶今聲請釋憲

    拒徵收戶今赴北高行表達主張並聲請釋憲。（環境權保障基金會提供）

    拒徵收戶今赴北高行表達主張並聲請釋憲。（環境權保障基金會提供）

    2021/12/21 12:19

    〔記者溫于德／台北報導〕航空城區段徵收案區內住在竹圍街、海山路、自強社區、漁港路兩側聚落、埔心三塊厝庄等聚落的10餘位被徵收戶，認為遭不義徵收，委託律師赴台北高等行政法院遞狀，請求撤銷徵收原處分，並於上午開庭前強調將請合議庭裁定停止訴訟先聲請釋憲。

    律師熊依翎表示，「區段徵收」完全剝奪人民財產權與居住自由，也非公用性質，同時不具備「極重要的公益目的」，與我國憲法中所保障的平等權、生存權、工作權、財產權以及比例原則相牴觸，因此，期待合議庭能裁定停止訴訟先聲請釋憲。

    自強社區居民代表吳明哲也說，居民在不知情狀況下，土地被變更成專區，屬強行納入徵收，踐踏民眾持續在當地生活的權利，而市府為了安撫居民，去年曾告訴居民「要徵收的被徵收，不願被徵收就剔除」，想不到最後承諾跳票，居民將反抗徵收到底。

    漁港路居民代表呂學信質疑，多年來航空城開發，機場第三跑道的位置、機場相關設施設置都無改變，因此早期評估無需使用到他們的土地，卻僅因別人私利而遭徵收，完全不合理；呂強調，居住的漁港路雜貨店，原由父親經營並由他接手，他將持續保護家園，拒絕被徵收。

    台灣人權促進會副秘書長余宜家則補充，航空城都市計畫範圍反反覆覆，在第三跑道等公共設施開發方式、區位無調整情況下，部分徵收區曾剔除徵收又再度納入範圍，顯示很多區域根本欠缺徵收必要性。

    律師熊依翎期待合議庭能裁定停止訴訟先聲請釋憲。（環境權保障基金會提供）

    律師熊依翎期待合議庭能裁定停止訴訟先聲請釋憲。（環境權保障基金會提供）

    漁港路居民代表呂學信說，居住的漁港路雜貨店，原由父親經營並由他接手，他將持續保護家園，拒絕被徵收。（環境權保障基金會提供）

    漁港路居民代表呂學信說，居住的漁港路雜貨店，原由父親經營並由他接手，他將持續保護家園，拒絕被徵收。（環境權保障基金會提供）

    自強社區居民代表吳明哲批市府承諾跳票，居民將反抗徵收到底。（環境權保障基金會提供）

    自強社區居民代表吳明哲批市府承諾跳票，居民將反抗徵收到底。（環境權保障基金會提供）

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