我國首例！關渡自然保留區退場 轉國家級重要濕地

關渡保留區是我國第一個退場的自然保留區，已轉為國家級濕地，未來將可適當裁伐紅樹林，避免洪泛威脅，並維持生物多樣性。（資料照）

2021/12/21 09:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕關渡自然保留區在紅樹林持續擴張、長期自然的演替下，泥灘地演替為草澤，並成為大面積的林澤，農委會林務局今天表示，為減緩濕地陸域化、解決紅樹林擴張帶來的洪泛，昨已公告廢止原依文資法設定的關渡自然保護區，轉為國家重要濕地，也就是說該區從原本完全禁止人為干預的保留區，轉為可以適當裁伐紅樹林的國家級濕地，該區是我國第一個退場的自然保留區。

林務局表示，為減緩濕地陸域化，使關渡濕地經營管理能真正扣合原始的水鳥保育目標，同時解決紅樹林持續擴張帶來的洪泛威脅，北市府提案廢止關渡自然保留區，農委會於今年10月5日在「自然地景及自然紀念物審議會」中審議通過，並於12月20日公告廢止原依「文資法」劃設的自然保留區，並依「濕地保育法」該區為「國家重要濕地」，由地方機關北市府進行管理，持續維持國家級濕地保護區。

關渡自然保留區早期主要由茳茳鹼草、蘆葦及大面積的泥質灘地所組成，每年候鳥遷移季節時，吸引上萬水鳥於此停棲或度冬，為候鳥重要棲地，因此農委會於1986年依「文資法」公告為關渡自然保留區，以「水鳥」為保育標的，長期以來受文資法保護，依該法第86條第1項規定，自然保留區內「禁止改變或破壞其原有自然狀態」，在國內各保護區域類別中屬完全禁止人為經營管理手段介入的最嚴格類型，僅能任其自然演替。

林務局局長林華慶表示，關渡自然保留區在長期自然演替下，紅樹林持續擴張，原本的泥灘地逐漸演替為草澤，進而形成大面積的林澤，陸域範圍快速擴張，造成原本設置自然保留區的保育標的、腿較短的「鷸鴴科」等水鳥逐漸消失，種類減少30%以上，現在變成以樹棲型鳥類如鷺鷥科為主，物種多樣性銳減。

林務局說，北市府經水工模型推演，亦提出洪泛威脅的疑慮，認為紅樹林擴張造成基隆河朝向深槽化發展，可能掏蝕基隆河左岸的社子島堤防，且若林下漂浮木過度堆積，可能阻斷通水，造成此河段水位抬升，形成洪患隱憂，因此北市府考量該區已有濕地保育法及水利法共同保護，提案廢止自然保留區。

在經過專家審議後認為，林務局說，過去為保護關渡濕地，以當時僅有可劃設保護區的法令工具「文資法」公告為自然保留區，但河岸泥灘濕地是高度動態演替的環境，若要維持原來適合水鳥棲息的泥灘環境，則須以適度疏伐紅樹林等人為介入方式經營，並且關渡自然保留區也是經濕地保育法公告的國家級重要濕地「淡水河流域重要濕地（國家級）」之一部分，也能保育水鳥棲地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法