公投都未過 江啟臣：走向中間選民才能擴大在野力量

江啟臣表示，國民黨已無時間檢討，走向中間選民，才能擴大泛藍、壯大在野力量。（取自臉書）

2021/12/20 19:07

〔記者林良昇／台北報導〕4大公投全未通過，「公投綁大選」公投領銜人、國民黨立委江啟臣今表示，雖然2020大選曾支持民進黨的中間年輕選民這次不再支持民進黨主張，但也沒投給在野黨主張，國民黨已無時間檢討，走向中間選民，才能擴大泛藍、壯大在野力量。

江啟臣今在臉書發文表示，公投的結果讓許多支持者難過又失望「但這就是民主，我們必須接受」。公投不是個別政黨的輸贏，而是對國政方針的抉擇。在判斷公投結果的意義時，絕不能以一黨得失作為思考，而是要考慮通過與不通過對憲政運作和人民福祉的影響。

江啟臣表示，這次公投未過，無法綁大選固然是理由，但作為政治人物必須負責任地設想，在既有規則無法更動的情況下，如果有下一個民生議題，當政府提出與民意違背的政策時， 如何才能讓民眾有意願出來投票？這才是作為最大在野黨的國民黨，現在應該思考、檢討的方向。

江啟臣認為，這次公投結果有2個重要意義：2020大選曾支持民進黨的中間年輕選民這次不再支持民進黨的主張﹔但這些不再支持民進黨的中間年輕選民也沒投給在野黨的主張。

江啟臣指出，對國民黨來說，眼前當下，最重要就是如何爭取到這些不再支持民進黨的中間、年輕選民。簡單來說，就是要接觸 ，無論是透過實體活動來接觸，還是用政策議題理念來接觸。

江啟臣認為，他看到公投結果後，更覺得走向年輕人、走向中間選民，才能擴大泛藍、壯大在野力量。國民黨已無時間檢討， 行動就是唯一解方，接下來他將會陸續提出具體的執行計畫，為強化監督制衡力量繼續打拚。

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