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    刑事除暴悍將朱宗泰病逝 生命最後時刻心懸治安、公投維安

    朱宗泰（右）去年接任雲林縣警察局長。（資料照）

    朱宗泰（右）去年接任雲林縣警察局長。（資料照）

    2021/12/20 18:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕雲林縣警察局長朱宗泰，今天不敵病魔病逝，投身刑警一輩子的他，經手過的重大刑案無數，每案總跑在第一線，親力親為，也因此曾因常於駐地睡冷地板辦案，曾導致顏面神經失調，調任雲林縣警局局長後，戮力從公，連生命最後時刻，在病榻上面對親近他的同僚、友人探望，仍心懸治安、交通與公投維安工作，令人動容。

    朱宗泰從警37年來，參與過的偵辦「番薯仔」吳俊卿強盜集團、白曉燕命案、北市警少年隊劫囚案等等無數社會矚目的重大刑案，就連今年初到新北市三重區搶銀樓的七旬「珠寶大盜」陳清課，90年戒護就醫時逃獄成功，也參與過緝捕。

    同僚眼中，他平時為人海派、喜交朋友，清廉自持，公事上則承襲刑警辦案風格，極為負責、仔細，不惜讓下屬感到嘮叨，但擔任刑事局副局長時，身體開始出現狀況，直至調任雲林縣警察局長後，發現罹患食道癌，便一邊工作，一邊接受治療。

    對抗病魔期間，仍全力投注於維護轄區治安、交通的穩定與改善工作，尤其一開始特別注重失蹤人口協尋，因他認為失蹤人口很多是自殺或命案有關，第一時間接獲報案，就啟動階層協尋「救一個算一個」，可以減少意外發生，也因此替許多失蹤者找到回家的路。

    近期病情加重下，朱宗泰仍不忘公事，常於病塌上跟下屬討論案情與工作，就連同僚、親友聞訊前往探視，仍以手寫方式，表達關切治安、交通與公投維安的相關工作，令探視者非常不捨。

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