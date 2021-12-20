酒醉哥遭勒斃案開庭 在押弟見家人到庭哭了

施旻岡（見圖）涉嫌與堂弟被控聯手勒死二哥後棄屍，今天下午到士林地院出庭，見家人到庭旁聽，當場落淚，辯稱「是堂弟先提議行兇」。（資料照，記者林嘉東翻攝）

2021/12/20 18:48

〔記者溫于德／台北報導〕男子施旻岡被控在今年父親節前夕，見二哥酒後大鬧父親靈堂，與未成年堂弟聯手綑綁二哥並勒斃後棄屍，堂弟到案後被送往少年法庭，施男則被依殺人罪起訴。士林地院下午首度開庭，遭收押的施男見家人到庭旁聽，立刻流淚，並辯稱「是堂弟先提議行兇」。

施旻岡下午到庭辯稱，二哥被綁在椅子時嗆聲「我會殺了你們」，他與堂弟擔心被報復，由堂弟以啞鈴敲擊二哥頭部，當下還叫他把頭撇過去，所以他並未看到行兇過程，直到堂弟要他拿延長線，他才睜眼並見二哥已沒有動作，「我第一次看到，很害怕」。

公訴檢察官則以施旻岡與堂弟清理現場、清洗衣物，並於隔日棄屍，認定2人為本案共犯。法官見狀詢問「是誰提議的」？施回「是堂弟提先提議行兇」、「我在場霧煞煞」，否認具殺害二哥的意思。士院庭末諭知明年1月26日再度開庭。

檢方起訴指，今年8月7日晚間，二哥在父親靈堂大鬧，遭施旻岡勸阻並與堂弟拿繩索、腳銬、膠帶、皮帶等物，把二哥綑綁固定在木椅上，並用毛巾塞嘴，深夜11時許，二哥見自己未獲鬆綁嗆聲，2人擔心被報復，由堂弟持鐵製啞鈴猛力敲擊二哥頭部，再拿延長線將其勒斃。隔天凌晨1時許，2人用床包包裹屍體，連同犯案工具，一併棄置在距離住家約100公尺外的廢棄鐵皮屋。

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