遠航掏空案勘驗北機站筆錄 合庫承辦員泣訴：接這案子很倒楣

北院審理遠航掏空案，今傳喚時任合庫董座廖燦昌（見圖）等被告到庭，並勘驗北機站偵訊筆錄，孫姓承辦員泣訴：「接到這個案子（指放貸）也是很倒楣」。（資料照）

2021/12/20 17:55

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理遠航董座張綱維涉嫌掏空遠東航空22.5億案，因時任合庫董座廖燦昌等同案被告，質疑調查局北部地區機動工作站偵訊孫姓銀行承辦人員時不正訊問，因此於今天下午再度開庭時勘驗孫女遭偵訊影片，只見孫女泣訴：「接到這個案子（指放貸）也是很倒楣」。

依北院當庭勘驗影片時可知，孫女說：「不配合就降、降、降，把你降級」，她並泣訴：「因為我也是保護自己，所以我也要依照程序，我覺得接到這個案子也是很倒楣…案子下來，要求我們一個禮拜都要簽出來」。此時，調查官音量拉高回：「蝦米！一個禮拜？」

孫女接著說，有人問我們怎麼不擋下來？她認為「我們怎麼擋啊！上面壓下來啊，如果有好的董事長、協理當然會保護我們，但他們都搭配好了」；她還說，經他人提醒，遇到遠航的案子要特別小心，「不然會倒了」。但廖燦昌透過律師否認特別交辦遠航放貸案或介入施壓。

廖燦昌另因在合庫董事長任內，涉嫌護航潤寅集團提高授信額度，造成合庫損失約1億元，本月10日遭檢方指揮調查局指揮北機站發動搜索，訊後依違反銀行法之特別背信罪，諭令廖200萬元交保。

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