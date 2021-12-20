為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    遠航掏空案勘驗北機站筆錄 合庫承辦員泣訴：接這案子很倒楣

    北院審理遠航掏空案，今傳喚時任合庫董座廖燦昌（見圖）等被告到庭，並勘驗北機站偵訊筆錄，孫姓承辦員泣訴：「接到這個案子（指放貸）也是很倒楣」。（資料照）

    北院審理遠航掏空案，今傳喚時任合庫董座廖燦昌（見圖）等被告到庭，並勘驗北機站偵訊筆錄，孫姓承辦員泣訴：「接到這個案子（指放貸）也是很倒楣」。（資料照）

    2021/12/20 17:55

    〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理遠航董座張綱維涉嫌掏空遠東航空22.5億案，因時任合庫董座廖燦昌等同案被告，質疑調查局北部地區機動工作站偵訊孫姓銀行承辦人員時不正訊問，因此於今天下午再度開庭時勘驗孫女遭偵訊影片，只見孫女泣訴：「接到這個案子（指放貸）也是很倒楣」。

    依北院當庭勘驗影片時可知，孫女說：「不配合就降、降、降，把你降級」，她並泣訴：「因為我也是保護自己，所以我也要依照程序，我覺得接到這個案子也是很倒楣…案子下來，要求我們一個禮拜都要簽出來」。此時，調查官音量拉高回：「蝦米！一個禮拜？」

    孫女接著說，有人問我們怎麼不擋下來？她認為「我們怎麼擋啊！上面壓下來啊，如果有好的董事長、協理當然會保護我們，但他們都搭配好了」；她還說，經他人提醒，遇到遠航的案子要特別小心，「不然會倒了」。但廖燦昌透過律師否認特別交辦遠航放貸案或介入施壓。

    廖燦昌另因在合庫董事長任內，涉嫌護航潤寅集團提高授信額度，造成合庫損失約1億元，本月10日遭檢方指揮調查局指揮北機站發動搜索，訊後依違反銀行法之特別背信罪，諭令廖200萬元交保。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    前合庫金董座廖燦昌 疑放貸潤寅影武者
    2021/12/11 05:30

    前合庫金董座廖燦昌 疑放貸潤寅影武者
    涉違法放貸潤寅害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌200萬交保
    2021/12/10 22:10

    涉違法放貸潤寅害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌200萬交保

    小分子褐藻醣膠輔助癌友對抗癌症
    遠航張綱維交保後首次現身 告民航局違法撤照、要求國賠50億
    2021/11/17 13:50

    遠航張綱維交保後首次現身 告民航局違法撤照、要求國賠50億
    遠航掏空案》施壓基層限一週放貸 第一金董廖燦昌准辭
    2020/07/31 05:30

    遠航掏空案》施壓基層限一週放貸 第一金董廖燦昌准辭

    按下青春暫停鍵！伊正只靠這習慣
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播