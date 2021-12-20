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    中研院補P3實驗室漏洞 廖俊智提3改革︰改進管理運作、督導查核

    中研院院長廖俊智今（20日）天也提出3大改革措施，他表示，將研議高風險工作津貼、加強培育P3實驗室人才及成立「P3實驗室綜合檢討委員會」，確實改進實驗室管理運作及生物安全督導查核機制。（資料照）

    中研院院長廖俊智今（20日）天也提出3大改革措施，他表示，將研議高風險工作津貼、加強培育P3實驗室人才及成立「P3實驗室綜合檢討委員會」，確實改進實驗室管理運作及生物安全督導查核機制。（資料照）

    2021/12/20 17:46

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中研院前基因體研究中心P3實驗室員工確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），中研院趕在10天期限內將內部調查報告送交中央流行疫情指揮中心。中研院院長廖俊智今（20日）天也提出3大改革措施，他表示，將研議高風險工作津貼、加強培育P3實驗室人才及成立「P3實驗室綜合檢討委員會」，確實改進實驗室管理運作及生物安全督導查核機制。

    中研院昨晚將內部調查報告送交指揮中心，後續將由外部專家小組審視討論。廖俊智表示，P3實驗室在疫情期間，對台灣防疫研究上扮演重要角色，並有顯著貢獻，感謝所有工作人員的辛勞付出，並強調該院重視第一線研究人員的實驗安全及工作權益，因此提出3大改革措施。

    廖俊智說，3大改革措施包括，研議P3實驗室人員高風險工作津貼，加強培育P3實驗室人才、留才及攬才策略，並成立「P3實驗室綜合檢討委員會」。

    他指出，為深化P3人才培育，除開辦訓練課程，也選拔優秀人才赴國外培訓，同時營造同仁身心健康的工作環境，及提供暢通且多元的升遷管道。

    指揮中心預計於23日開會審視及討論，預計2週內提出外部專家小組調查結論及建議，並將依「傳染病防治法」第34條、第69條及「感染性生物材料管理辦法」第25條規定，對中研院最高開罰15萬元罰鍰，並限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰。

    廖俊智也強調，此次事件著重於改進缺失，至於相關人員責任問題，將依指揮中心專家委員會調查報告結果，依傳染病防治法及院內相關法規辦理。

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