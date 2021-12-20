2021台北燈節「現場」、「線上」都夯 本週布丁狗相見歡

2021台北燈節推出AR虛擬燈區。（台北市觀傳局提供）

2021/12/20 17:32

〔記者蔡思培／台北報導〕2021台北燈節在12月17日熱鬧登場，將展出至12月26日，活動結合會跳舞的實體主燈秀與線上虛擬燈區，現場賞燈人次已累積數十萬、線上直播也吸引近20萬人觀看。本周四起，布丁狗、雙星仙子等卡通人物還會在燈區舉辦見面會，讓大小朋友同歡。

台北燈節採線上、線下並行，主燈「祈福舞尊New」從每天傍晚5點亮燈到晚間10點，每半小時上演主燈秀，絢爛燈光還搭配九天民俗技藝團以及數字搖滾樂團大象體操共同創作的音樂；另外還有「七彩」、「八寶」、「新世界」三大主題燈區。

台北燈節也在位於萬華區的好好看公園特別打造「Kids Paradise」小孩天堂燈區，12月23日、24日、26日下午還有三場見面會，大小朋友可與布丁狗、雙星仙子、阿奇&毛毛等卡通人物互動拍照。

今年的台北燈節還有隱藏版AR虛擬燈區，民眾可上台北燈節活動官網，或用手機掃描康定路與廣州街口、和平西路口、艋舺大道口三處現場指示牌掃的QR code，並下載手機APP，即可享受超現實的燈節視覺體驗。虛擬燈節有一顆顆的大燈籠佈滿天空的「燈籠高高掛」、呈現主燈NEW展現打籃球的英姿「PLAY BALL」、有美麗絢爛的水母在萬華艋舺老街緩緩漂浮的「來自深海的水母」的3個燈區，讓民眾用手機也能賞燈。

2021台北燈節史上第一個會跳舞的主燈。（台北市觀傳局提供）

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