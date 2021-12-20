為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    2021台北燈節「現場」、「線上」都夯 本週布丁狗相見歡

    2021台北燈節推出AR虛擬燈區。（台北市觀傳局提供）

    2021台北燈節推出AR虛擬燈區。（台北市觀傳局提供）

    2021/12/20 17:32

    〔記者蔡思培／台北報導〕2021台北燈節在12月17日熱鬧登場，將展出至12月26日，活動結合會跳舞的實體主燈秀與線上虛擬燈區，現場賞燈人次已累積數十萬、線上直播也吸引近20萬人觀看。本周四起，布丁狗、雙星仙子等卡通人物還會在燈區舉辦見面會，讓大小朋友同歡。

    台北燈節採線上、線下並行，主燈「祈福舞尊New」從每天傍晚5點亮燈到晚間10點，每半小時上演主燈秀，絢爛燈光還搭配九天民俗技藝團以及數字搖滾樂團大象體操共同創作的音樂；另外還有「七彩」、「八寶」、「新世界」三大主題燈區。

    台北燈節也在位於萬華區的好好看公園特別打造「Kids Paradise」小孩天堂燈區，12月23日、24日、26日下午還有三場見面會，大小朋友可與布丁狗、雙星仙子、阿奇&毛毛等卡通人物互動拍照。

    今年的台北燈節還有隱藏版AR虛擬燈區，民眾可上台北燈節活動官網，或用手機掃描康定路與廣州街口、和平西路口、艋舺大道口三處現場指示牌掃的QR code，並下載手機APP，即可享受超現實的燈節視覺體驗。虛擬燈節有一顆顆的大燈籠佈滿天空的「燈籠高高掛」、呈現主燈NEW展現打籃球的英姿「PLAY BALL」、有美麗絢爛的水母在萬華艋舺老街緩緩漂浮的「來自深海的水母」的3個燈區，讓民眾用手機也能賞燈。

    2021台北燈節史上第一個會跳舞的主燈。（台北市觀傳局提供）

    2021台北燈節史上第一個會跳舞的主燈。（台北市觀傳局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台北燈節冷清開幕僅千人捧場 柯文哲不忘催打疫苗
    2021/12/17 20:51

    台北燈節冷清開幕僅千人捧場 柯文哲不忘催打疫苗
    台北燈節跳舞主燈「NEW」今晚試燈 民眾讚：好特別
    2021/12/15 20:24

    台北燈節跳舞主燈「NEW」今晚試燈 民眾讚：好特別

    小分子褐藻醣膠輔助癌友對抗癌症
    台北燈節12/17見 北市推電子集章抽住宿券、空氣清淨機
    2021/12/14 16:00

    台北燈節12/17見 北市推電子集章抽住宿券、空氣清淨機
    台北燈節12/17開跑 康定路封路10天、30線公車改道
    2021/12/01 16:44

    台北燈節12/17開跑 康定路封路10天、30線公車改道

    按下青春暫停鍵！伊正只靠這習慣
    台北燈節防疫採實聯制、無飲食攤位 首創AR虛擬燈區
    2021/12/01 16:06

    台北燈節防疫採實聯制、無飲食攤位 首創AR虛擬燈區
    會跳舞！台北燈節牛年主燈「NEW」亮相 首採線上線下混合辦
    2021/11/19 13:12

    會跳舞！台北燈節牛年主燈「NEW」亮相 首採線上線下混合辦
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播