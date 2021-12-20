擅用2台大生錄取榜單打廣告 補習班主任獲判2月

北院認定劉姓班主任未經同意擅用2名台大生錄許榜單打廣告，依違反個資法判刑2月。

2021/12/20 11:30

〔記者溫于德／台北報導〕2017年至2019年7月在台北某知名補習班擔任班主任的劉男，遭2名學生發現，未經同意便將其錄取台大榜單張貼在補習班網站與門口，藉此招生。台北地院審結，認定劉男違反個人資料保護法中「非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪」，判刑2月，得易科罰金6萬元；可上訴。

判決指，2名學生原本在另間補習班經許姓老師授課後考上台大，並僅同意許師在該補習班公布利用其姓名、高中畢業學校、大學錄取學校及錄取年度等個資。

但許師後來轉往劉男服務的補習班任教，並將2人個資與錄取台大喜訊交由補習班製作成錄取榜單，經劉男確認無誤後，於2017年8月間分別刊登在補習班網站及門口，作為廣告招生之用；2018年12月，2名學生上網發現個資遭補習班製作成大學榜單，報案後由檢方起訴劉男。

劉男辯稱，經補習班負責人告知，2名學生是到補習班上課，且他有聽到許男跟補習班主任說學生的資料可以拿去用，他因而認為可以使用學生個資製成榜單作為廣告招生，否認觸犯個資法。

北院審理後認為，2名學生並不知道許男會轉換補習班開課，也不知道其個資會被補習班使用，因此，在劉男未向2名學生徵詢獲得同意下，便將其榜單張貼在補習班網站及門口，已侵害2名學生的隱私權。

北院並指，錄取榜單作為招生廣告之用，足以使外界誤認2名學生經補習班授課後錄取第一志願台大，不但使補習班教學實力產生正面觀感，還能助於招生且增加收入，故認定劉男所為是基於補習班財產上利益的不法意圖，依法判刑。

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