為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    擅用2台大生錄取榜單打廣告 補習班主任獲判2月

    北院認定劉姓班主任未經同意擅用2名台大生錄許榜單打廣告，依違反個資法判刑2月。

    北院認定劉姓班主任未經同意擅用2名台大生錄許榜單打廣告，依違反個資法判刑2月。

    2021/12/20 11:30

    〔記者溫于德／台北報導〕2017年至2019年7月在台北某知名補習班擔任班主任的劉男，遭2名學生發現，未經同意便將其錄取台大榜單張貼在補習班網站與門口，藉此招生。台北地院審結，認定劉男違反個人資料保護法中「非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪」，判刑2月，得易科罰金6萬元；可上訴。

    判決指，2名學生原本在另間補習班經許姓老師授課後考上台大，並僅同意許師在該補習班公布利用其姓名、高中畢業學校、大學錄取學校及錄取年度等個資。

    但許師後來轉往劉男服務的補習班任教，並將2人個資與錄取台大喜訊交由補習班製作成錄取榜單，經劉男確認無誤後，於2017年8月間分別刊登在補習班網站及門口，作為廣告招生之用；2018年12月，2名學生上網發現個資遭補習班製作成大學榜單，報案後由檢方起訴劉男。

    劉男辯稱，經補習班負責人告知，2名學生是到補習班上課，且他有聽到許男跟補習班主任說學生的資料可以拿去用，他因而認為可以使用學生個資製成榜單作為廣告招生，否認觸犯個資法。

    北院審理後認為，2名學生並不知道許男會轉換補習班開課，也不知道其個資會被補習班使用，因此，在劉男未向2名學生徵詢獲得同意下，便將其榜單張貼在補習班網站及門口，已侵害2名學生的隱私權。

    北院並指，錄取榜單作為招生廣告之用，足以使外界誤認2名學生經補習班授課後錄取第一志願台大，不但使補習班教學實力產生正面觀感，還能助於招生且增加收入，故認定劉男所為是基於補習班財產上利益的不法意圖，依法判刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台北通實名制涉侵個資爭議多 市議員嗆擱置預算、要求專案報告
    2021/12/13 19:54

    台北通實名制涉侵個資爭議多 市議員嗆擱置預算、要求專案報告
    群組轉貼照片點名「就是他專殺鐵路員工」 列車長嗆列車長免賠
    2021/12/11 15:24

    群組轉貼照片點名「就是他專殺鐵路員工」 列車長嗆列車長免賠

    回測績效戰勝大盤！富蘭克林國民理財機器人
    含3總統在內共1.7億筆個資 前房仲賣小白機起訴
    2021/12/09 15:46

    含3總統在內共1.7億筆個資 前房仲賣小白機起訴
    台灣7萬多名用戶個資外洩 LINE Pay：至今並未有損害
    2021/12/07 11:34

    台灣7萬多名用戶個資外洩 LINE Pay：至今並未有損害

    台新「您的一票 決定愛的力量」 助公益團體
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播