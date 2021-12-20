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    國民黨質疑人權會績效不彰 明年度預算凍結500萬元

    立法院司法及法制委員會今日審查監察院明年度總預算案，國家人權委員會明年預算較今年增列2077萬7千元，國民黨立委葉毓蘭提案質疑，人權會僅完成林水泉案一件調查報告，成立以來績效不彰，經協商後決議凍結500萬元。（記者陳鈺馥攝）

    立法院司法及法制委員會今日審查監察院明年度總預算案，國家人權委員會明年預算較今年增列2077萬7千元，國民黨立委葉毓蘭提案質疑，人權會僅完成林水泉案一件調查報告，成立以來績效不彰，經協商後決議凍結500萬元。（記者陳鈺馥攝）

    2021/12/20 11:02

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院司法及法制委員會今日審查監察院明年度總預算案，國家人權委員會明年預算較今年增列2077萬7千元，國民黨立委葉毓蘭提案質疑，人權會僅完成林水泉案一件調查報告，成立以來績效不彰，經協商後決議凍結500萬元。

    立法院司法及法制委員會今天邀監察院秘書長朱富美、國家人權委員會執行秘書李昀等人列席，審查111年度監察院及所屬總預算案。

    國家人權委員會明年度預算編列1億3919萬9千元，較110年度增加2077萬7千元，葉毓蘭提案指出，人權會至今只完成「林水泉案」一件調查報告，與監察院各委員會1到8月完成329件調查報告相較，人權會績效低落、昭昭甚明，提案凍結500萬元，待監察院提出書面報告後始可動支。

    國民黨立委鄭麗文提案質疑，人權委員會設在監察院之中，多筆預算與監察院共同編列，不利預算審議，提案凍結人權會預算1億3919萬9千元之30%，待提出經費分攤計畫專案報告後、經同意才可動支。

    此外，鄭麗文提案質疑人權會編列「設備及投資」945萬8千元，預算是用在製作新網站，但人權會重點應該是推動人權業務，而非網站行銷比賽，應全數刪除。

    關於國家人權委員會預算，司法及法制委員會召委葉毓蘭宣布，鄭麗文兩項提案保留送朝野協商外，其餘各項提案合併凍結500萬元、國外旅費凍結20%。

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