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    首頁　>　臺北市

    無尾熊Joey人工哺育成長中 小臼齒順利長出

    Joey體重來到約480公克。（動物園提供）　

    Joey體重來到約480公克。（動物園提供）　

    2021/12/20 10:53

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立動物園的無尾熊「Grace」11月底因突發急性白血病，經獸醫師進行人道處理，並將未滿1歲的無尾熊寶寶Joey緊急從育兒袋中取出、展開24小時的人工哺育工作。Joey現在體重已來到約445克，保育員更發現Joey已經長出小臼齒。

    動物園指出，Joey已經7個多月大，保育員上個月將牠從育兒袋取出時，Joey只長了門牙，還要靠照養團隊平均3小時餵奶一次，為牠補充發育所需的營養。Joey經長達1個月人工哺育，吃桉樹葉的時間也漸漸拉長，1天約有1個半小時在吃桉樹葉，有時還會轉換自己喜歡的口味，一開始是班桉，後來是大葉桉，最近則是愛上雜交桉。

    保育員也隨著Joey吃桉樹葉時間拉長，逐步調整餵奶節奏，目前每天分別在早上5點、下午2點、下午5點及晚上11點左右各餵食1次，共餵食4次。保育員上週更觀察到Joey的小臼齒已經長出來。

    保育員原本擔心Joey會因為提早脫離媽媽的育兒袋，少了只有媽媽才能給的照顧體驗，保育員因此卯足全力、勤作功課，並向澳洲庫倫賓動物保護區的專家群詢問相關經驗。保育員除了用棉布縫製小袋子模擬媽媽育兒袋舒服的環境，也提供等大的無尾熊布偶，讓Joey爬在布偶身上，就像爬在媽媽身上一樣練習四肢的抓握力。現在Joey的抓握能力表現越來越好，保育員也提供小型棲架讓Joey上下攀爬，期待在人工哺育的狀況下順利長大。

    現在Joey體重已來到約445克，但經過醫療照養團隊與澳洲庫倫賓動物保護區的專家群評估，至少要等到Joey長到1.2公斤，才較脫離危險期、告別人工哺育，估計還需要3個月左右的時間。Joey已在保育員照養下體重慢慢增加，動物園也祝福Joey能夠頭好壯壯、平安長大。

    保育員餵無尾熊寶寶喝奶。（動物園提供）　

    保育員餵無尾熊寶寶喝奶。（動物園提供）　

    無尾熊寶寶的小臼齒已經長出來。（動物園提供）　

    無尾熊寶寶的小臼齒已經長出來。（動物園提供）　

    無尾熊寶寶的抓握能力表現越來越好。（動物園提供）　

    無尾熊寶寶的抓握能力表現越來越好。（動物園提供）　

    澳洲庫倫賓動物保護區的專家群評估，Joey要長到1.2公斤，才較脫離危險期。（動物園提供）　

    澳洲庫倫賓動物保護區的專家群評估，Joey要長到1.2公斤，才較脫離危險期。（動物園提供）　

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