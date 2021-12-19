未做好安全措施致害女大生燒燙傷 「台灣大食代」判賠154萬

高等法院認定台灣大食代未對員工實施安全教育訓練、提供防滑手套等，判共應賠償154萬多元。（資料照，記者楊國文攝）

2021/12/19 23:54

〔記者楊國文／台北報導〕台北市19歲的陳姓女大生，6年前到位於內湖區的「台灣大食代」吐司工坊餐廳打工，卻在搬運熱油鍋前往廚房倒廢油時，不慎跌倒，遭熱油潑灑造成全身18%的二級燒燙傷，陳女指控公司未提供安全防護措施，有明顯過失，提告求償，高等法院認定台灣大食代未對員工實施安全教育訓練、提供防滑手套等，判共應賠償154萬多元。

「台灣大食代」吐司工坊餐廳隸屬新加坡「麵包物語集團」（Bread Talk），以50年前的台灣老街為裝潢主題，強調結合在台著名小吃而聞名。

2015年7月，外貎清秀、皮膚白皙的陳姓女大生前往北市內湖的「台灣大食代」吐司工坊餐廳應徵暑期工讀，同月17日晚間10時，陳女獨自搬運熱油鍋前往廚房傾倒廢油，因地板濕滑而摔倒，導致油鍋翻覆，她遭濺出的熱油燙到，包括臉、頸部和身體兩側上肢達18％的二級燒燙傷。

陳女指控，鄭姓副總、邵姓經理和葉姓資深員工均未督促、教導她吐司台收站流程規定傾倒廢油，也未提供防護手套、防滑鞋等適當防護措施，除提告外，另求償治療疤痕手術、醫療費、精神慰撫金等193萬多元。

事發後，「台灣大食代」餐廳的鄭姓副總、邵姓經理和葉姓資深員工3人，被依業務過失罪判拘役10至30天不等，均可易科罰金及獲得緩刑；餐廳方面亦先支付120萬元給陳女，也有意和解，但當時雙方對賠償金沒有共識，未達成和解。

台灣大食代公司指稱，已先給付陳女120萬元和解金，她自2018年6月才開始有正當工作，其主張勞動力有減損不應以事故發生就起算，且應以基本工資2萬零8元計算。

高院審理認定，鄭姓副總等人並未要求員工油鍋關火後應靜置一小時，也無曾對陳女實施員工安全教育訓練、提供防滑手套、規範防滑鞋規格，亦未證明陳女有延誤就醫致傷勢擴大情事，判應賠償154萬多元，經扣除已支付120萬元，尚須賠償34萬多元，還可上訴。

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