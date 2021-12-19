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    首頁　>　臺北市

    北市資訊局砸200萬員工職訓 議員轟：竟花大錢學word

    台北市議員鍾佩玲質疑北市資訊局花200萬開辦員工職訓課程，竟把學基本的Word當新興科技課程，且棄公訓中心免費課程不用、又徒耗大筆公帑，令人難以接受。（台北市議員鍾佩玲提供）

    台北市議員鍾佩玲質疑北市資訊局花200萬開辦員工職訓課程，竟把學基本的Word當新興科技課程，且棄公訓中心免費課程不用、又徒耗大筆公帑，令人難以接受。（台北市議員鍾佩玲提供）

    2021/12/19 18:13

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市資訊局以「厚植同仁專業知識及技能」為由，編列200萬預算作為資訊課程的職能訓練及研習費用；但台北市議員鍾佩玲指出，據資訊局說明相關課程用於學習辦公室文書軟體，質疑竟把學Word當新興科技課程，且棄公訓中心免費課程不用、又徒耗大筆公帑，令人難以接受。

    北市資訊局解釋，所規劃包含office應用軟體進階課程及數位工具應用技巧課程，如數位素材製作、圖解製作技巧、資料分析及簡報說明力等，另外也規劃如notion等針對坊間較新及實用的辧公室生產力工具課程，且訓練對象包含全市府資訊類同仁，非僅限資訊局；此外，資訊人員按規定也須接受資訊安全素養及專業訓練，故編列費用統一辦理各機關相關人員的專業訓練與研習。

    鍾佩玲表示，資訊局明年度業務費高達5.2億，卻以不到一頁的書面內容草草交代，其中更編列200萬資訊課程費用讓同仁上「辦公室文書軟體課程」，痛批是花大錢讓公務員學基本的Word文書處理。

    鍾佩玲認為，資訊局以「厚植同仁專業知識及技能」為由，規劃新興科技課程及基礎資訊課程，其中以數位策略中心為例，明年度所需60萬都用於「辦公室文書軟體應用訓練」，質疑此項目不僅非屬「新興科技」，且北市公訓中心早有開設免費且可取得認證時數的課程，資訊局砸錢疊床架屋令人不解。

    鍾佩玲再舉例，資訊局規劃「資訊人員專案管理認證費用」平均每人所需費用約6.6萬，相當小資族2倍月薪，但由資策會開辦類似課程每人僅需2.4萬，再資訊局批「錢不知道花哪去」，要求詳細說明預算與課程內容。

    資訊局說明，資訊管理相關能力近年已納入國家考試的專業科目中，局內除辦理資訊人員專案管理課程，也協助同仁取得認證，費用則參考坊間包含認證課程、總複習、模擬測驗、國際認證考試等，合計約6萬餘元。

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