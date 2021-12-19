71億音圖中心1年4度流標 北市府資訊設備減項拚明年發包

台北市政府將於原美國在台協會（AIT）於信義路三段的舊址，興建台北市音樂與圖書中心，總經費高達71億元，然而今年工程已4度流標。（台北市政府提供）

2021/12/19 17:59

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府將於原美國在台協會（AIT）於信義路三段的舊址，興建台北市音樂與圖書中心，總經費高達71億元，然而今年工程已4度流標，台北市文化局長蔡宗雄表示，擬保留資訊設備等約4億元預算費用，藉由減項發包使工程得於明年順利開工，但遭北市議員質疑此做法形同將爛攤留給下屆局長、議會，堅決表態不為此方案背書。

北市府規劃的音圖中心將設置1500席國際級專業中西樂音樂廳、600席多媒體排練空間，圖書館總館打造90萬冊藏等，工程預算69億元，由北市文化局委託水利處代辦，計畫明年下半年動工，力拚2025年完工。

但音圖工程一波多折，先因預算從28億暴增至81億，傳惹市長柯文哲爆怒捶桌、氣到吃降血壓藥，而後北市議會審查時發現，北市府不僅以已廢止的經費估算原則作為音圖預算編列準則，更超列間接工程費，遂將預算大砍至71億元；而水利處於今年4月、8月、10月初及10月底4度以69億統包工程費招標均流標收場。

蔡宗雄赴議會報告時表示，流標主因仍在鋼筋等原物料上漲，經副市長彭振聲召集文化局、教育局與水利處三單位協調會議，仍希望在原預算內發包，且考量工期近5年，若太早採購資訊設備、3C產品，等啟用後恐又出現規格落後、不符等情形，因此擬先保留相關4億元的預算科目，透過工程減項方式儘速於明年順利發包。

蔡宗雄說明，預計在啟用前3年再按當時實際需求提出資訊設備的規格及使用內容，並於當年度編列預算採購，透過此方式有望於下次招標可成功發包，否則隨原物料、勞工成本持續上漲，再拖延將花費更多預算；教育局長曾燦金則說，此應為北市重大公共工程首度採用的做法。

議員王閔生則不滿表示，議會去年決議將音圖預算砍至71億，如今市府卻藉由切分資訊設備採購費用，待未來再藉此名目「轉個彎」追加預算，痛批如視議會為無物，意圖藉明年選舉後議員洗牌、現任局長恐也換人，再將爛攤留給下屆局長及議會收拾。

議員王鴻薇也質疑，市府做法猶如強迫議會為減項發包的決策背書；議會教育委員會召集人、議員陳重文則強調，減項發包屬市府權利，考量工程遲未能發包才同意保留資訊設備相關預算科目，但議會絕未同意為此背書，未來市府須循正常管道向下屆委員會追加減預算。

蔡宗雄則承諾，為避免議員有為市府減項發包決策背書之嫌，同意將於工程決標後，先向委員會報告，再行簽約。

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