六都變九都？柯文哲痛罵「亂七八糟」 王惠美：府會一心促彰化升格

台北市長柯文哲（中）表示，台灣六都已經很荒謬了，還要第七都、第八都，根本是離譜、錯上加錯！（記者陳冠備攝）

2021/12/19 17:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕1218公投落幕，總統蔡英文今（19日）早在官邸會晤黨政高層討論，新竹縣市、彰化、雲嘉嘉縣市合併升格問題，對此，台北市長柯文哲表示，台灣「六都」就已經很荒謬了，現在還要「第七都」、「第八都」，根本就是「很離譜、錯上加錯！不要為了選舉到了就亂七八糟」。

蔡英文總統今（19）日上午邀黨政高層討論立法院是否在這會期結束前，通過「地方制度法」第4條修法，促使新竹縣市、彰化、雲嘉嘉可以順利升格，柯文哲今下午前往彰化縣參加快樂天堂基金會公益活動，現場媒體詢問柯文哲，如果竹竹合併，台灣還有雲林嘉義 、彰化兩都的空間嗎？

柯文哲脫口說：「很離譜、錯上加錯！」他說，國土重新規劃是一件很嚴肅的題目，不要為了選舉到了就「亂七八糟」，反問「台灣應該六都嗎？六都就已經很荒謬了，現在還要第七都、第八都，不要為了選舉搞一些奇奇怪怪的事」，台灣國土重新規劃是一件很嚴肅的事，行政區重新劃分應該要做，但要怎麼劃分要審慎研究、討論。

柯文哲說，如果應該要做，但凡事都有第一步，與其討論行政區重劃，不如像台北市最近函請行政院，可成立北北基辦公室合議治理，另外討論包括鐵道運輸、都市計畫等如何整合，這些都不做就直接跳行政區重劃，那一定會相當困難，不要為了選舉隨便去搞這種事。

彰化縣長王惠美說，彰化有悠久的歷史文化，境內產業有不少隱形冠軍，是升格的優勢，很感謝彰化縣議會通過爭取彰化縣升格直轄市提案，現在是府會一條心，大家一起爭取讓彰化變成第七都，如果透過升格能讓彰化有更好發展，她樂觀其成。

彰化縣長王惠美表示，如果透過升格能讓彰化有更好發展，她樂觀其成。（記者陳冠備攝）

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