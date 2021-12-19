北市首波河濱花海亮麗登場 淡水河畔絢爛盛開

北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

2021/12/19 17:18

〔記者郭安家／台北報導〕錯過了10月大稻埕情人節煙火，台北市還有一系列冬季河濱花海季，首先由延平河濱7萬盆花海拉開序幕，走在新完工的河岸步道旁，一旁是波光粼粼的淡水河畔，一旁是七彩繽紛的盛開花海，讓人彷彿置身夢幻的偶像劇場景中。

今年水利處首波冬季花海出現在延平河濱公園，花海佔地約2023平方公尺，7萬多盆草花已盛開，選用常見的煙火顏色，如紅、黃、橘、紫、粉等多種顏色繽紛呈現，沿著淡水河畔一路延伸，美不勝收，花期自即日起至明年1月下旬為最佳觀賞期。

北市水利處河管科說，這次花海以著名的大稻埕情人節煙火為設計構想，運用當季草花鋪排如煙火般的造型，搭配粉紫色系草花為背景，將煙火造型襯托得更顯絢爛耀眼。

水利處說，新亮相的還有花海沿線的煙火步道，隨著河岸拓寬、步道整建，眺望河岸遠景更容易了，沿著淡水河畔漫步或坐著放空，煙火步道旁種滿色彩繽紛的花草，享受以往在夜空中才看的到的煙火，白天也依然耀眼奪目。

此外，受小朋友喜愛的小小兵，也重返大稻埕碼頭，待到明年1月2日止，這次還加碼請來了Pingu，巨大造型呆萌無限，展至明年2月6日止；兩者配合大稻埕碼頭貨櫃市集營業時間展出，平日為下午4點30分至晚間10點、假日為中午12點30分至晚間10點。

北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕，現場有巨型小小兵。（水利處提供）

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