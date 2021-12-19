為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市首波河濱花海亮麗登場 淡水河畔絢爛盛開

    北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

    北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

    2021/12/19 17:18

    〔記者郭安家／台北報導〕錯過了10月大稻埕情人節煙火，台北市還有一系列冬季河濱花海季，首先由延平河濱7萬盆花海拉開序幕，走在新完工的河岸步道旁，一旁是波光粼粼的淡水河畔，一旁是七彩繽紛的盛開花海，讓人彷彿置身夢幻的偶像劇場景中。

    今年水利處首波冬季花海出現在延平河濱公園，花海佔地約2023平方公尺，7萬多盆草花已盛開，選用常見的煙火顏色，如紅、黃、橘、紫、粉等多種顏色繽紛呈現，沿著淡水河畔一路延伸，美不勝收，花期自即日起至明年1月下旬為最佳觀賞期。

    北市水利處河管科說，這次花海以著名的大稻埕情人節煙火為設計構想，運用當季草花鋪排如煙火般的造型，搭配粉紫色系草花為背景，將煙火造型襯托得更顯絢爛耀眼。

    水利處說，新亮相的還有花海沿線的煙火步道，隨著河岸拓寬、步道整建，眺望河岸遠景更容易了，沿著淡水河畔漫步或坐著放空，煙火步道旁種滿色彩繽紛的花草，享受以往在夜空中才看的到的煙火，白天也依然耀眼奪目。

    此外，受小朋友喜愛的小小兵，也重返大稻埕碼頭，待到明年1月2日止，這次還加碼請來了Pingu，巨大造型呆萌無限，展至明年2月6日止；兩者配合大稻埕碼頭貨櫃市集營業時間展出，平日為下午4點30分至晚間10點、假日為中午12點30分至晚間10點。

    北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

    北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

    北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

    北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

    北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

    北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

    北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

    北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

    北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

    北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕。（水利處提供）

    北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕，現場有巨型小小兵。（水利處提供）

    北市延平河濱7萬盆花海為冬季河濱花海季拉開序幕，現場有巨型小小兵。（水利處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    可惜！暨大超美含羞草花海砍了 慕名前往民眾超崩潰
    2021/11/23 08:55

    可惜！暨大超美含羞草花海砍了 慕名前往民眾超崩潰
    桃市大園和平里下「雪」了！白色蕎麥花海正盛開
    2021/11/20 13:23

    桃市大園和平里下「雪」了！白色蕎麥花海正盛開

    醫師證實！一天一杯終結啤酒肚
    季節限定美景！ 台中多處花海看這裡
    2021/11/16 09:36

    季節限定美景！ 台中多處花海看這裡
    關渡秘境花海11/6開賞 花迷有機會抽Gogoro
    2021/11/05 17:35

    關渡秘境花海11/6開賞 花迷有機會抽Gogoro

    溫差大免疫失守？免疫力益生菌來支援
    偽出國！ 「台版富良野」北投社三層崎花海登場
    2021/10/31 16:33

    偽出國！ 「台版富良野」北投社三層崎花海登場
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播