台北馬拉松體育局宣稱5人OHCA？消防局僅獲報2人

台北馬拉松今日舉行，體育局宣稱有5名跑者OHCA送醫，但消防局卻表示僅有2人送醫。（記者方賓照攝）

2021/12/19 16:35

統計為何有落差 體育局仍在確認

〔記者鄭景議、蔡思培／台北報導〕2021年台北馬拉松今在台北市政府前廣場鳴槍起跑，卻傳出有7名跑者途中身體不適，通報台北市消防局前來救護，但只有4人被送往醫院救治，其中有2名男跑者出現OHCA情形，幸急救後恢復意識，另有3人無大礙並未送醫。而台北市體育局今天發的新聞稿，卻有5位選手出現OHCA，為何會有統計上的落差？體育局正在確認中。

根據體育局表示，今天上午有7名跑者身體不適，現場大會救護人員有觀察到5人OHCA（到院前沒有呼吸心跳或心肺功能停止，Out-of-Hospital Cardiac Arrest），賽事醫護組第一時間就實施救護，5位不適者經急救都恢復心跳生命跡象，大會也將7人送醫院，留院觀察中。體育局說，馬拉松現場也設有急救站、救護人員、急救車，民眾若有狀況，不一定由119送醫。

台北市119今天接獲通報，有7位選手身體不適，但只有4人送醫。其中有2人出現OHCA狀況，第一名約30歲男性跑者，上午8點經過時中山北路和農安路口，疑似體力不繼，突然昏倒，短暫失去呼吸、心跳；另一名20歲參加半程馬的跑者，則是在上午9點，行經南京東路、光復北路口時昏倒，同樣暫時失去呼吸、心跳，所幸在現場醫護人員搶救並送醫後，目前都已恢復意識。

另外2名送醫的民眾，都是在上午7點多送醫，一名50歲的女性跑過仁愛路二段時，突覺身體不適送醫，另一名41歲男性則是在跑過水路樂群路口時，身體不適送醫。

至於其餘3位跑者，都是在路跑途中感到身體不適，消防局接獲通報並趕到現場接觸到這3人，但經評估認為可不送醫，當事人也表示不需入院，因此未送醫在休息後離去，消防局透露，當時並未接收到這3人之前有出現OHCA的訊息，否則一定會將3人送醫觀察。

消防局指出，若有民眾出現OHCA，經急救後不管有無恢復呼吸心跳，「仍必須送醫觀察」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法