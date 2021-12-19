公投案看出國民黨失去信仰價值 應曉薇：再內鬥將直接走向滅亡

應曉薇今表示，黨漸漸失去價值、信仰，若不找回靈魂恐讓黨員們「千山萬水我獨行」。（資料照）

2021/12/19 15:10

〔記者鄭名翔／台北報導〕4大公投案均未過關，且不同意大於同意票，重挫藍營士氣；國民黨中常委、台北市議員應曉薇今表示，黨漸漸失去價值、信仰，若不找回靈魂恐讓黨員們「千山萬水我獨行」，並強調若國民黨公投後再被派系掌控、帶風向消滅異己，持續權力鬥爭將「直接走向滅亡」。

應曉薇指出，公投未綁大選使票數難達門檻本是必然結果，唯獨針對萊豬公投也未獲支持，國民黨不能逃避責任、更不能怪罪諸多理由；黨漸漸沒有主義、信仰、價值、使命，只剩各種搖擺的主張與口號，當然難讓黨員追隨服膺。

對於黨主席朱立倫喊出找回戰友，應曉薇意有所指質疑，「把戰友找回來卻不問是什麼樣的戰友？」若國民黨不找回靈魂，未來黨員不僅恐明哲保身，還會「千山萬水我獨行，不必相送。」侈言爭取年輕人支持。

應曉薇認為，前高雄市長韓國瑜離開了、孫文學校校長張亞中也獨行、新北市長侯友宜則噤聲，過去這些有高人氣、群眾魅力、浩然正氣的人都無法見容於國民黨，倘若公投後黨內再被派系掌控、帶風向消滅異己、持續權力鬥爭，將「直接走向滅亡」。

應曉薇感慨道，仍有許多不投機取巧、不妖言惑眾、矢志忠貞的黨員及民代，都能擦乾眼淚一心一意繼續向前行，但「黨能當我們最無私無我的後盾嗎？」喊話國民黨自強首重「朱墨爛然」，若請鬼拿藥單將傷人害己，自己將堅持在野黨強力監督的責任，並義無反顧用對的理念罷免中正、萬華區立委林昶佐，同時積極協助中二選區立委補選。

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