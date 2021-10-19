誰說不追加預算？柯P承諾又破功 這次要「補作」果菜包裝中心

台北市第一果菜及萬大魚類批發市場改建案之中繼市場（記者郭安家攝）

2021/10/19 18:49

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲「工程不追加預算」承諾3年前破功，最近又以「營造成本增加」為由再追加工程預算，包括第一果菜及萬大魚類批發市場改建案由140億元追加23.2億元，不過，市府官員今天（19日）將追加預算項目攤開，竟多達10項，另外還斥資3.81億元「補作」果菜包裝中心，代表規劃設計之初根本沒考量到。市議員呼籲官員快趕工，不然完工前又要追加預算。

市議會工務、財建委員會議員今考察市場工程，市府簡報所羅列追加預算主要10項，包括2019年決定先「減項發包」的6樓以上工程款，而農產部分有新增果菜包裝中心、冷鏈區及拍賣區儲藏室、拍賣場及零批場面積調整、中繼零批市場攤位燈具及框架、增設客貨梯、豆芽菜區調整；漁產部分有垃圾廚餘處理設施工程；另有捷運萬大線隧道坑上保護措施工程。

台北市市場處長陳庭輝坦承，統包商施工時，農產、漁產、畜產公司多少都提出新增需求；農產新增需求就5億元，最大新增是要成立果菜包裝中心，其設施設備導致結構量體要做修正，另外有增電梯等設備。

台北農產運銷公司董事長黃向羣受訪說，2019年接手北農，統包工程已定案，發現北農沒有計畫物流中心，所以才規劃果菜包裝中心、冷鏈系統，否則有些蔬菜在太陽下曝曬，影響品質，產地農民會自己做冷鏈保持蔬菜鮮度，北農沒做的話將來就會被淘汰。

市議員林亮君、楊靜宇疑問，鋼價、營建清運處理費這2年大幅上漲，相關費用已計入預算之內、是否有預估在2029年完工前的漲幅？對此，市場處回應，有預算預付款可解決通貨膨脹，但無法預測後續建材漲幅。

市議員徐立信說，物價指數一直上漲、明年工資也會漲，可能之後沒多久，又出現要再追加預算的問題，北市府要考慮現在工程已經是延期，要再加快進行。

市議員李慶元質疑，花費163億元改建，使用期限50年，等於1年要回收8億元，可是北農、北漁每年只收取1億多的管理費和攤商租金，這些投資都是做生意用的，質疑花大錢蓋大樓的公益性為何？

台北市第一果菜及萬大魚類批發市場改建案之中繼市場內，由北市府官員簡報追加預算，附近攤商前去湊熱鬧，直呼官員桌上有咖啡可以喝。（記者郭安家攝）

台北市第一果菜及萬大魚類批發市場改建案之中繼市場（記者郭安家攝）

台北市第一果菜及萬大魚類批發市場改建案之中繼市場內，由北市府官員簡報追加預算內容（記者郭安家攝）

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