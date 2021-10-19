涉猥褻3女判1年半 「社運醫師」柳林瑋開庭後失蹤1小時

柳林瑋否認猥褻3名女子。（記者吳政峰攝）

2021/10/19 17:55

〔記者吳政峰／台北報導〕知名臉書粉絲專頁「美的好朋友」與網路媒體「沃草」創辦人柳林瑋，被3名女子指控強行猥褻，一審台北地院審理後認定確有其事，判柳林瑋1年6月徒刑。柳林瑋不服，上訴高院，未料19日開庭後，他未走出高院門口，宛若人間蒸發，法警擔心他出事，還在法院內找人，幸好他平安無事。

合議庭19日下午2點半召開準備程序庭，由於全案涉及性侵害，採閉門審理，不得旁聽，大批媒體在法院外等待柳林瑋出來，想訪問他對涉案的意見，未料庭訊30分鐘結束後，柳林瑋走到高院門口時，突問法警「有沒有其他出口？」

時值武漢肺炎期間，高院門禁管制，柳林瑋得知只有一個出口後，隨即再往院內走去，不見人影。過了半小時柳林瑋仍未現身，法警擔心他的安危，四處找人，終於在法院一隅找到他，幸好平安無事。

1小時過後，柳林瑋終於走出高院，面對媒體詢問，他強調，絕對沒有強制猥褻3名女子，自己是清白的，已檢附相關證據交給合議庭，希望法官能做公正審判，語畢即離去。

一審判決指出，柳林瑋在大學時期帶醫學營活動時，認識當時還在念高中的A女，並於2015年8月20日七夕情人節共進晚餐後，邀A女回家看自己養的貓，趁擁抱時強吻得逞。

柳林瑋在校園演講認識聽講的B女，詢問B女是否願意幫忙他成立的公益醫療網路平台「美的好朋友」網站，做化妝品成分資料庫，2人相約2017年4月16日見面洽談工作事宜，柳林瑋希望獲得擁抱支持，B女勉強配合卻遭強吻。

柳林瑋因「美的好朋友」網站認識製作插畫的工讀生C女，向C女提議可到他家做清潔打掃工作，柳在C女打掃期間要求為他按摩，並趁機壓倒C女強吻、撫摸胸部或下體。

對於3名女指控猥褻，柳林瑋通盤否認，強調絕無此事，希望二審法官能依照證據還他清白。

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