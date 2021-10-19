立委籲換臉做A片刑責不低於兒少性剝削條例 蔡清祥：可以考慮

國民黨立委林德福（右）質詢法務部長蔡清祥（左）。（記者謝君臨翻攝）

2021/10/19 17:20

〔記者謝君臨／台北報導〕YouTuber「小玉」朱玉宸涉嫌以AI Deepfake（人工智慧換臉）技術，將知名藝人、政治人物、網紅的臉合成到A片販售，被警方逮埔。法務部長蔡清祥今於立法院備詢時表示，現行罰則確實太輕，1個月內會提出修法草案。國民黨立委林德福認為，刑度不能低於「兒少性剝削防制條例」第36條規定的1年以上7年以下及100萬元罰金。蔡清祥回說：「可以考慮」，將儘速完成修法工作。

行政院長蘇貞昌今率相關部會首長，赴立院列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。多位立委關心「AI換臉」技術犯罪刑度。

林德福質詢時表示，最近很多社會大眾關注，有關網紅利用數位換臉技術，製作名人色情影片上網販售，受害者達百人以上，但現行法律刑度可能僅能判罰金，蔡清祥上午說1個月內提出修法版本，請問是針對哪些條文進行修法？

蔡清祥回說，修法方向有兩種，一是立專法，另一則是修現行法，若要立專法時間耗時較長，現行法修正相對快速，我們會盡快彙整各方意見，盡快完成修法工作，呈報給行政院。

林德福指出，他認為除了要修刑法之外，包括兒少性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法也應一併修正。蔡清祥說，我們可以考慮，不過因為主管機關也許不同，我們會和相關機關討論。

「你認為刑度應幾年起跳？」林德福續追問。蔡清祥表示，這個要看個案，還是要看現行個案判決情形，若過低的話，從低度刑提高。林則說，「兒少性剝削防制條例」第36條中，有關拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為的影片，最低是1年以上7年以下及100萬元罰金，他認為刑度不能低於此一規定。

蔡清祥說：「這個可以考慮」。林德福則期盼修法版本能儘速提出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法