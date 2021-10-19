中華民國當人頭借名登記不動產？救國團辯一定有「某人」同意

黨產會調查，救國團以「更名」方式取得原屬於國產的大安區四維路眷舍房地及桃園眷舍。對此，救國團聲稱此為「借名登記」，黨產會今質疑，中華民國還當了救國團的「人頭」，讓救國團可以借名登記；內政部地政司指出，沒有實例可以借名登記為國有。（記者陳鈺馥攝）

2021/10/19 17:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定救國團為國民黨附隨組織，今召開救國團聽證會。針對救國團以「更名」方式取得原屬於國產的大安區四維路眷舍房地及桃園眷舍，救國團對外聲稱此為「借名登記」，黨產會今日強烈質疑，中華民國當了救國團的「人頭」，讓救國團可以借名登記，那當年是誰同意中華民國給救國團當人頭的？救國團代表辯稱，這是經驗法則，當時一定有「某人」。

救國團委任律師劉昌坪指出，救國團自始皆非國民黨附隨組織。台中市豐原區合作新村其中一筆1-66地號土地，當年土地登記所有權人為救國團，本來就登記於救國團名下。而金六結土地，國防部曾發函說無編列預算，也就是政府沒有出錢，賣渡證上購買人是救國團，這一件也沒問題。

對於黨產會質疑以「更名」方式取得不動產，劉昌坪聲稱，當年法制並未完備，「借名登記」於國家名下，事後回復登記為救國團所有，更名登記有原因證明文件為據，並無違反同一性。

劉昌坪說，救國團是配合政府照顧青年、服務青年任務，使用公有土地及興建青年活動場所，學苑是為了照顧偏鄉學子遠赴都市求學設置，其收費極為低廉，活動中心及學苑的設置均具教育性，照顧青年是救國團主要業務，救國團始終致力追求公益，不應抹煞貢獻。

救國團會計師余景仁則說，救國團現存財產與所擁有不動產的購買資金來源，均可清楚證明，救國團現存的財產非屬於不當取得的財產。救國團相關經費均來自歷年提供服務收入之結餘，或受政府委任辦理相關活動取得對價的結餘，以及接受政府依法補助。

黨產會副主委孫斌質疑，按救國團說法，中華民國還當了救國團的「人頭」，讓救國團可以「借名登記」，當時是誰同意中華民國給救國團當人頭的？有無證據可以提供？

劉昌坪回應，救國團是民間機關，要借名登記難道不用先去知會？這個是經驗法則，當時一定有「某人」，如果黨產會都查不出來，五十幾年前資料救國團怎麼會留存。

受邀出席的內政部地政司副司長林家正則強調，該案是否屬於借名登記，現有資料無法證明，也沒有實例是可以借名登記為國有。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法