為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    六都疫苗接種量能台北市最差！林靜儀：市長無心市政

    北市接種BNT開設量能不到4成，6都中最低。（指揮中心、資料照，本報合成）

    北市接種BNT開設量能不到4成，6都中最低。（指揮中心、資料照，本報合成）

    2021/10/19 19:54

    〔即時新聞／綜合報導〕第12期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗開放預約，民進黨前立委林靜儀醫師在臉書上分享BNT疫苗接種相關訊息，她在臉書上列出3張表，暗指台北市資源再多，市長無心市政也沒用。

    第12期武漢肺炎疫苗開放預約包括BNT、AZ和莫德納都有。6都中僅台北市BNT開設量能不到符合預約資格人數的4成，AZ也開不到5成。

    對此，林靜儀貼出指揮中心提供的「六都第12期第1階段BNT開設接種量能表」表示，全台醫療資源最充沛的縣市，卻為六都疫苗接種量能最差，還說「開設接種量能不到四成也太誇張了」。

    為此，指揮中心說明，已協調調度場地及醫療人力，在台北市新增5處BNT疫苗施打站。原先台北市自行開設BNT疫苗可預約數為5萬6672人，經過中央協調設站增加5點後，整體量能提升至10萬1952人。

    林靜儀接著指出，「縣市衛生局沒有規劃好，第一線醫療人員和市民都是受害者」。並附上108年全台每位醫師服務人口數的圖表，顯示全台以台北市的醫師人力最為充足，另外，台北市執業醫師的人數也是全台最多。

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    第12輪疫苗預約明午截止 莫德納預約率最低原因曝光
    2021/10/19 19:47

    第12輪疫苗預約明午截止 莫德納預約率最低原因曝光
    62歲男接種後3天過世 BNT疫苗死亡通報第5例
    2021/10/19 16:32

    62歲男接種後3天過世 BNT疫苗死亡通報第5例
    北市第12期疫苗開設量能不足挨批 衛生局：量能提供與民眾需求不均
    2021/10/19 16:16

    北市第12期疫苗開設量能不足挨批 衛生局：量能提供與民眾需求不均
    北市接種BNT開設量能不到4成 遠低於其他五都的7～8成
    2021/10/19 15:02

    北市接種BNT開設量能不到4成 遠低於其他五都的7～8成
    維持二級警戒、預約AZ和莫德納第2劑 指揮中心14:00說明
    2021/10/19 12:36

    維持二級警戒、預約AZ和莫德納第2劑 指揮中心14:00說明
    第12期疫苗預約引民怨 蔡炳坤：花博22日起採早中晚3班制施打
    2021/10/19 11:13

    第12期疫苗預約引民怨 蔡炳坤：花博22日起採早中晚3班制施打
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播