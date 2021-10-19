六都疫苗接種量能台北市最差！林靜儀：市長無心市政

北市接種BNT開設量能不到4成，6都中最低。（指揮中心、資料照，本報合成）

2021/10/19 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕第12期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗開放預約，民進黨前立委林靜儀醫師在臉書上分享BNT疫苗接種相關訊息，她在臉書上列出3張表，暗指台北市資源再多，市長無心市政也沒用。

第12期武漢肺炎疫苗開放預約包括BNT、AZ和莫德納都有。6都中僅台北市BNT開設量能不到符合預約資格人數的4成，AZ也開不到5成。

對此，林靜儀貼出指揮中心提供的「六都第12期第1階段BNT開設接種量能表」表示，全台醫療資源最充沛的縣市，卻為六都疫苗接種量能最差，還說「開設接種量能不到四成也太誇張了」。

為此，指揮中心說明，已協調調度場地及醫療人力，在台北市新增5處BNT疫苗施打站。原先台北市自行開設BNT疫苗可預約數為5萬6672人，經過中央協調設站增加5點後，整體量能提升至10萬1952人。

林靜儀接著指出，「縣市衛生局沒有規劃好，第一線醫療人員和市民都是受害者」。並附上108年全台每位醫師服務人口數的圖表，顯示全台以台北市的醫師人力最為充足，另外，台北市執業醫師的人數也是全台最多。

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