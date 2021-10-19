柯文哲放任「側翼」行家法？ 四叉貓PO出「不負責任推理」

四叉貓（圖右）曾和柯文哲（圖左）一同出席活動。（資料照）

2021/10/19 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲傳出近期邀集市府及黨內幕僚，研議重啟LINE官方帳號備戰社群「空戰」，未料會議期間討論火爆，傳柯P暴怒捶桌，甚至放任挺柯粉絲團攻擊自家人，淪為柯的「錦衣衛」；市府發言人陳智菡強調當天會議平和且有結論，否認黨內鬥爭一事。對此，網紅「四叉貓」劉宇今天（19日）PO出「不負責任推理」分析，引起網友回響。

四叉貓在臉書貼出媒體報導表示：「為什麼民眾黨／北市府的私人發言和line群對話紀錄那麼容易被流出？到底是誰那麼壞想從中挑撥柯文哲幕僚之間的情感。」他接著PO一篇「不負責任推理」的分析文章，指稱「側翼」間把私人對話紀錄拿出來爭寵互鬥很正常，「背刺」那些排名比自己高的「側翼粉專」，才能獨佔「柯文哲認證好朋友」的缺。

四叉貓指出，既然要鬥上新聞版面，就絕對不能讓火燒到自己，所以一切謎題都解開，「犯人就是新聞內容沒寫到的那個粉專」！

網友紛紛留言「我要看到血流成河」、「狗咬狗一嘴毛！嘖」、「沒寫到的？小聖蚊還是黑色之聲？」、「師父根本就是數位毛澤東，搞一堆網軍四處鬥」。

柯文哲的LINE官方帳號於去年3月31日因「費用過高」而宣布退場，但隨著明年地方選舉進逼，外傳柯文哲近期召集市府、黨部幕僚研議重啟，也討論長期挺柯的臉書「粉專側翼」經營爭議問題，據傳現場氣氛火爆，柯文哲更暴怒捶桌，另還有黨內人員直批粉專經營團隊已淪柯P個人的「錦衣衛」。

對此，陳智菡今表示，當天有些較情緒激動的個人行為，但最終會議仍平和且有結論，但重啟LINE帳號還需經費，因此時程及經營方向未定；至於傳言柯文哲放任挺柯粉絲團攻擊自家人等爭議，陳智菡駁斥全無此事，該會議是在討論LINE帳號一是，卻被變相傳出討論側翼攻擊等，譴責相關放話與爆料文化。

台灣民眾黨、台北市長柯文哲傳出近期邀集市府及民眾黨幕僚，研議重啟LINE官方帳號，傳出會議過程火爆；台北市政府發言人陳智菡今表示，當天有些較情緒激動的個人行為，但最終會議仍平和且有結論。（記者鄭名翔攝）

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