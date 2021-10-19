法務部細數Deepfake影響與相關法規 速修法加重刑責

法務部19日譴責深偽（Deepfake）違法行為，並表示將於1個月內提出修正案，朝加重刑責方向修法。衛福部則指出，若不幸成為受害者，千萬不要害怕求助，「私下調解反而容易被加害者近一步威脅」。（翻攝衛福部粉專）

2021/10/19 16:50

〔記者吳政峰／台北報導〕網路紅人「小玉」利用最新的AI技術「深偽（Deepfake）」，把諸多名人的臉孔移植到不雅片上販售，被害人得悉後炸鍋紛紛怒喊「噁心！」連總統蔡英文與副總統賴清德都提醒這類的科技犯罪可能帶來的後果。法務部19日譴責這類行為，並表示將於1個月內提出修正案，朝加重刑責方向修法。

法務部指出，近日刑事警察局查獲「AI換臉」造假影片，此種深偽（Deepfake）影片透過網路流傳，讓假訊息散布，影響層面甚廣，從破壞個人名譽、恫嚇、假冒身分、詐欺、破壞商譽、影響金融市場，到操縱民主選舉結果，其破壞社會秩序、危害民眾權益至鉅，有鑑於此，將加速修法腳步，朝向加重刑責方向修法，以嚴懲不法。

目前是否無法可管？法務部分析，深偽影片在網路流傳，仍可能涉及刑法的妨害風化、妨害名譽、恐嚇、詐欺、妨害信用、妨害農工商等罪及違反選舉罷免法、個人資料保護法、著作權法、兒童及少年性剝削防制條例等現行法令。

法務部強調，除已責成高檢署督請所屬檢察機關視具體個案情節依法究辦外，並指揮警調同仁持續加強查緝，溯源深入追出製作及散播涉及刑責的深偽影片來源，全力遏阻此類犯罪行為。

法務部呼籲，對於深偽影片應多加辨識，勿予轉傳，更要以行動共同唾棄此種以低劣手段破壞網路安全的行徑，若涉及刑責，檢調機關定將速查嚴辦。

法務部指出，已蒐集深偽影片的犯罪態樣及外國立法例，並廣納及各界意見，提供各相關主管機關參酌，務求儘速完成相關法制作業，以確保民眾權益，維護安全且乾淨的網路使用環境。

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