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    北市大系主任被控「自己延任自己」 議員爆：上班還搞國民黨務

    北市議員簡舒培爆料，台北市大學衛生福利系主任陳永仁被指控球員兼裁判，不僅自己延任自己、還自己當系主任。（翻攝台北市議會網站）

    北市議員簡舒培爆料，台北市大學衛生福利系主任陳永仁被指控球員兼裁判，不僅自己延任自己、還自己當系主任。（翻攝台北市議會網站）

    2021/10/19 16:17

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕曾任台北市副市長、國民黨台北市黨部主委的陳永仁，目前擔任台北市立大學衛生福利系主任，但北市議員簡舒培今日爆料，她日前接獲台大教授張慶國指控陳永仁「球員兼裁判」，不僅自己延任自己、自己當系主任，張更爆料陳毫無學術產出，還在上班時間搞國民黨務，尸位素餐。

    簡舒培痛批，陳永仁將北市大變成國民黨政務官退休的地方，濫用市政與大學資源，她連番追問「是否合理」，讓北市教育局長曾燦金一度語塞；曾燦金說，學術自由他充分尊重承諾，但要保持行政中立，這樣不符社會期待與學術自由的空間，將成立專案小組檢視。

    簡舒培下午在議會教育部門質詢指出，張慶國老師曾在北市大衛福系任教3年，去年8月回台大，張具名指控陳永仁「6大缺失」，陳不僅在系務會議提出自己的延任案，而依規定屆齡退休教授一年只能延任一次、一次只能1年，但陳永仁自己當系主任、3年一任，過程沒有政見也沒有民主程序。

    簡還說，陳永仁曾是國民黨台北市黨部主委，之前先是忙著挺前高雄市長韓國瑜，前陣子還在吹捧中廣董事長趙少康，上班時間搞黨務，甚至還有陳將系上的2名專案老師趕走，改聘自己好友剛畢業的博士生等缺失。

    簡舒培調閱資料，陳永仁在衛福系第一次任教2018年8月1日，2020年4月14日提出第一次延任、時間延到明年1月31日；7月6日進行系主任選舉，陳永仁又當選，延任時間到2023年1月31日，為什麼65歲延任一次、又當3年一任的系主任，這樣合理嗎？自己延任自己還讓自己當系主任，這樣合理嗎？

    教育局表示，延任規定要通過系務會議，再經過學院與學校的教評會，是有經過三審的。但簡舒培打臉說，陳永仁2次延任案，第一次有系務會議跟教評會，第二次延任沒有經過系務會議、只有教評會，根本沒有三審，這樣合理嗎？北市大變成國民黨政務官退休的地方，打算做到70歲，佔著系主任的位置。

    對此曾燦金說，市府過去開過會，北市副市長蔡炳坤主持會議，北市法務局也有給相關意見指導，將會成立專案小組檢核，看程序正義。

    簡舒培認為，北市大培育許多運動選手，成為一所知名學校，但進去才發現國民黨政務官占著茅坑不拉屎。曾燦金強調，目前北市大雖是代理校長，但他相信會越來越好。簡舒培再打臉說，陳永仁就是目前代理校長邱英浩找來的，「你要我怎麼有信心」，她要求陳不可以延任，一個月做完檢討。

    台北市立大學衛生福利學系主任陳永仁被控訴「6大疏失」，不僅自己延任自己、自己當系主任，上班時間還搞國民黨務。（取自北市大衛福系網站）

    台北市立大學衛生福利學系主任陳永仁被控訴「6大疏失」，不僅自己延任自己、自己當系主任，上班時間還搞國民黨務。（取自北市大衛福系網站）

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