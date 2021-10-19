西部「白色海岸」全是污染 養殖廢棄物超過6成

雲林海岸佈滿漁業廢棄物。（黑潮海洋文教基金會提供）

2021/10/19 15:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕漁業廢棄物也是海洋垃圾重要元兇！由黑潮海洋文教基金會與澄洋環境顧問所做的調查發現，台灣西南沿海的彰雲嘉南4縣市所形成「白色海岸」，養殖漁業廢棄物超過6成，為全台之冠。2單位今天透過發布「西海岸漁業廢棄物圖鑑」，呼籲政府單位應積極處理此一問題。

另外，調查也引述國外研究資料，海水養殖活動為海上漂浮垃圾的顯著來源，而漁業則產生約18%的海洋垃圾。台灣所在的東亞區域，為全球最大的海水養殖產區，中國、日本與韓國皆為牡蠣生產大國。但是，養殖所產生的廢棄物，如保麗龍浮具、廣島的牡蠣管，不但在當地造成嚴重污染，也隨海流四處漂流，成為台灣海岸常見的海漂垃圾。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良說明，每年3至6月為浮筏式牡蠣養殖收成季節，也是保麗龍浮具的汰換季節，而依科技部海洋學門資料庫漂流軌跡模擬，西南沿海的廢棄物很可能隨洋流北上，受到東北角海域的渦流牽引而滯留，所以陸續在東北角觀察到養殖廢棄物如蚵棚、保麗龍及碎片等。

澄洋環境顧問執行長顏寧則提到，鄰國包括日本、南韓、中國等已推動使用替代浮具以取代保麗龍，但台灣所訂目標是2至3年後才完全替換，在這方面應該要更加速。如南韓耗費10年時間做調整，包括與漁民協商逐步改變使用習慣，港口的清潔船及回收站設置等做法，都值得台灣借鏡。

林東良認為，目前HDPE是不錯的材質，但漁民使用上仍不太習慣，所以要討論浮具如何改良做得更好，漁民能用在養殖上，必須有一個標準規範，因此包括漁業署、環保署、海洋保育署應進行跨部會討論。例如嘉義縣就跟台化合作，在海保署協助下，進行蚵繩回收，就是一種循環。

澄洋環境顧問研究主任胡介申也展示五花八門的漁業廢棄物，並提到，其實從各種漁業廢棄物都能判別是來自哪國的，或是從我國那一艘漁船掉下來的。而海洋廢棄物的研究除了從養殖業著手，日後也會從漁船著手，包括油漆、機械保養相關廢棄物等，都可能成為污染源，海洋污染需要從各面向一塊一塊拼湊全貌。

澄洋環境顧問展示許多漁業廢棄物。（記者楊綿傑攝）

黑潮海洋文教基金會執行長林東良說明海廢問題。（記者楊綿傑攝）

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