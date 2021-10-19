遭爆強迫員工綁台北通打卡上班 北市：推卡證實聯制

台北市長柯文哲極力推廣「台北通」App，台北市政府員工卻爆，遭強迫今起須將員工證內的悠遊卡號綁定台北通才能打卡上班。（記者鄭名翔攝）

2021/10/19 15:49

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲極力推廣「台北通」App，台北市政府員工卻爆遭強迫今起須將員工證內的悠遊卡號綁定台北通才能打卡上班，怒批柯文哲為推銷台北通不擇手段，逼市府員工埋單；台北市政府秘書長陳志銘澄清，僅提供1922簡訊實聯制之外、另以卡證方便實聯制入場的管道，並未強迫，且員工仍維持同樣打卡作業。

柯文哲推行台北通不遺餘力，包括北市加碼振興方案「台北熊好券」均須綁定台北通才可參加活動，日前柯文哲更坦言推廣台北通達成數位轉型比振興工作更為重要，如今又傳出北市府員工抱怨，遭強迫使用台北通綁定員工證才能打卡上班。

府內員工稱，市府對外宣稱是用以「防疫實聯制」，但卻強迫今起須以悠遊卡好綁定台北通才能感應進府，然而許多人憂心柯文哲明年卸任後，台北通恐就隨之「壽終正寢」，如今先逼市府員工埋單，令許多人抱怨連連、怒批多此一舉。

陳志銘解釋，市府推行卡證綁定台北通用於實聯制，與上班打卡無關，打卡仍回歸各局處自行管理，不受影響；而此新制仍維持過往1922簡訊實聯制方式，又提供員工可免用手機、透過卡證掃描完成實聯制，並未強迫，均由員工自行選擇。

陳志銘表示，卡證綁定台北通後可完成身份識別，率先全國推出靠悠遊卡掃描完成實聯制，未來即便沒帶手機也可使用卡片登記，目前先由市政大樓試行，未來逐步擴及至公有場館，由公而私擴大推廣。

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