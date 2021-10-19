為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    遭爆強迫員工綁台北通打卡上班 北市：推卡證實聯制

    台北市長柯文哲極力推廣「台北通」App，台北市政府員工卻爆，遭強迫今起須將員工證內的悠遊卡號綁定台北通才能打卡上班。（記者鄭名翔攝）

    台北市長柯文哲極力推廣「台北通」App，台北市政府員工卻爆，遭強迫今起須將員工證內的悠遊卡號綁定台北通才能打卡上班。（記者鄭名翔攝）

    2021/10/19 15:49

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲極力推廣「台北通」App，台北市政府員工卻爆遭強迫今起須將員工證內的悠遊卡號綁定台北通才能打卡上班，怒批柯文哲為推銷台北通不擇手段，逼市府員工埋單；台北市政府秘書長陳志銘澄清，僅提供1922簡訊實聯制之外、另以卡證方便實聯制入場的管道，並未強迫，且員工仍維持同樣打卡作業。

    柯文哲推行台北通不遺餘力，包括北市加碼振興方案「台北熊好券」均須綁定台北通才可參加活動，日前柯文哲更坦言推廣台北通達成數位轉型比振興工作更為重要，如今又傳出北市府員工抱怨，遭強迫使用台北通綁定員工證才能打卡上班。

    府內員工稱，市府對外宣稱是用以「防疫實聯制」，但卻強迫今起須以悠遊卡好綁定台北通才能感應進府，然而許多人憂心柯文哲明年卸任後，台北通恐就隨之「壽終正寢」，如今先逼市府員工埋單，令許多人抱怨連連、怒批多此一舉。

    陳志銘解釋，市府推行卡證綁定台北通用於實聯制，與上班打卡無關，打卡仍回歸各局處自行管理，不受影響；而此新制仍維持過往1922簡訊實聯制方式，又提供員工可免用手機、透過卡證掃描完成實聯制，並未強迫，均由員工自行選擇。

    陳志銘表示，卡證綁定台北通後可完成身份識別，率先全國推出靠悠遊卡掃描完成實聯制，未來即便沒帶手機也可使用卡片登記，目前先由市政大樓試行，未來逐步擴及至公有場館，由公而私擴大推廣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嗡嗡包、台北馬拉松棄用台北通 柯文哲：法不溯及既往
    2021/10/12 16:25

    嗡嗡包、台北馬拉松棄用台北通 柯文哲：法不溯及既往
    市府自家人也不用 議員轟︰「台北通」恐隨柯文哲卸任壽終正寢
    2021/10/11 18:39

    市府自家人也不用 議員轟︰「台北通」恐隨柯文哲卸任壽終正寢
    北市質借利息破8％官員牽扯高雄 議員轟：別人當土匪你做強盜？
    2021/10/09 16:46

    北市質借利息破8％官員牽扯高雄 議員轟：別人當土匪你做強盜？
    台北熊好券延期挨轟甩鍋議會 市府秘書長鬆口道歉
    2021/10/07 18:02

    台北熊好券延期挨轟甩鍋議會 市府秘書長鬆口道歉
    北市僅1.4％店家綁台北通 議員轟柯P：假藉振興挽救台北通
    2021/09/19 17:08

    北市僅1.4％店家綁台北通 議員轟柯P：假藉振興挽救台北通
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播