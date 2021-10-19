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    媒體提問在「大陸」接種疫苗 陳宗彥霸氣回：大陸是哪個國家？

    中央流行疫情指揮中心例行記者會今天由副指揮官陳宗彥主持。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心例行記者會今天由副指揮官陳宗彥主持。（指揮中心提供）

    2021/10/19 15:52

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心例行記者會今天由副指揮官陳宗彥主持，會中有媒體針對國外接種疫苗返國後的登錄問題提問，「有民眾拿大陸接種證明換小黃卡，會要求收回嗎？」對此陳宗彥霸氣回應，「所以你是說從『中國』回來的民眾？因為你講大陸我實在不知道是哪個國家！」

    指揮中心今天指出，小黃卡僅限國內接種紀錄，對於民眾在國外已接種WHO核發EUL（緊急使用清單）的6款疫苗包括AZ、莫德納、BNT、嬌生、中國國藥及中國科興等，返國後可透過全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）採取補登，但補登後不另核發接種紀錄或證明。

    不過日前有台商在中國接種國藥及科興疫苗，返台後至衛生所要求換發小黃卡，與指揮中心今日公布原則不同，對此有媒體追問，「已經有民眾拿『大陸』接種證明，換小黃卡做登錄，指揮中心會要求收回嗎？」

    「大陸」一詞代表著同屬於一個架構之下，稱呼一個領土地地區的用法，不過仍有許多人在不知道其政治意涵的情況下繼續使用此詞彙。

    陳宗彥在聽完記者發問後，直言「所以你說有從『中國』回來的民眾，是不是？因為你講大陸我實在不知道是哪個國家。」

    而對於台商換發小黃卡一事，指揮中心發言人莊人祥則補充，目前知道衛生局已通知該民眾收回紀錄。

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