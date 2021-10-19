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    首頁　>　臺北市

    北市稽查百貨商場公安 UNIQLO西門店不合格罰24萬

    UNIQLO西門店被張貼不合格場所。（建管處提供）

    UNIQLO西門店被張貼不合格場所。（建管處提供）

    2021/10/19 15:00

    〔記者郭安家／台北報導〕百貨商場週年慶正如火如荼進行當中，台北市建管處自10月18日起，針對大型百貨公司及賣場，進行公共安全聯合檢查，預計週年慶期間將抽檢39家大型百貨、賣場，今日抽查的3家百貨賣場，分別是微風南京、燦坤3C內湖旗艦店、UNIQLO 西門店，僅UNIQLO西門店賣場勘檢不合格，重罰24萬元

    建管處表示，位於萬華區漢中街52號B2至4F的「UNIQLO 西門店」地下2樓及地上3、4樓各一樘防火門無法復歸閉合，且尚未辦理年度建築物公共安全檢查簽證申報作業，依建築法各重罰12萬元罰鍰，並於2日內就防火門不合格複查，10日內辦理建物公安檢查申報作業，若仍有不合格者，將處罰30萬元，必要時斷水斷電。

    建管處長劉美秀強調，北市於百貨商場週年慶期間，執行建築物公共安全聯合檢查已行之有年，場所大多都能有所警惕，避免將貨品放置於逃生避難通道位置。

    她說，另就安全梯間之常閉式防火門，檢查有無依規定保持常時關閉狀態，亦可提升業者建物公安自主管理意識；民眾如有發現場所之安全梯、走道、逃生避難通路等有堆置雜物阻礙逃生，或自動防火鐵捲門下方及排煙室，有違規設攤或堆置雜物等情事時，歡迎隨時向建管處反映。

    UNIQLO西門店被張貼不合格場所。圖為地下2樓防火門無法復歸閉合。（建管處提供）

    UNIQLO西門店被張貼不合格場所。圖為地下2樓防火門無法復歸閉合。（建管處提供）

    UNIQLO西門店被張貼不合格場所。圖為3樓防火門無法復歸。（建管處提供）

    UNIQLO西門店被張貼不合格場所。圖為3樓防火門無法復歸。（建管處提供）

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