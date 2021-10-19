北捷南環段施工後噪音恐影響學校 議員籲裝氣密窗

台北市議會今天召開交通委員會，針對捷運南環段未來可能噪音影響進行討論。（記者蔡思培攝）

2021/10/19 15:10

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運南環段預計明年開工，不過台北市議員指出，南環段周邊有多個公私立教育機構，施工後可能有噪音影響，希望捷運局針對沿線教育機構加裝氣密窗等防噪設施。台北市捷運工程局表示，未來會在施工周邊設置高密接式圍籬，並要求廠商使用低噪音機具，學校若希望裝氣密窗也可找台北市教育局研究。

台北市議會今天召開交通委員會，台北市議員林穎孟指出，捷運南環段在木柵一帶，此沿線有新永建國小、木柵國小、萬興國小、台北市立圖書館萬興分館、親子館等多公私立教育機構，雖然南環段還沒開工，但已有家長反映未來學生就學可能遇到噪音狀況。一個小孩在學校長期間受噪音影響，家長會擔心無法專心學習。林因此提案，要捷運局評估沿線教育機構加裝氣密窗等防噪設施。

捷運局表示，施工對週邊造成的噪音確實要關注，過去經過環評審議，檢視發現南環段會經過8處教育機構，其中5處在潛盾段，施工地點在地下室，不會有噪音影響，不過另外有政治大學、台北市立圖書館萬興分館、木柵國小3地點是在捷運站周邊施工，施工後期間評估噪音分貝預計約79.1分貝（dB），未來會在周邊設置2.4公尺的高密接式圍籬，預計可減少至少10分貝（dB），未來也會要求廠商使用低噪音機具，還可降低3分貝（dB），可符合區域噪音管制標準。

議員戴錫欽也質疑，捷運局應去了解捷運周邊若有教育機構、安養機構，會有什麼影響，且捷運局講的分貝值是施工雖符合環保標準，但對於周邊師生、圖書館、機構造成實質影響，是否現行標準就足以應付需求、不造成干擾？戴認為，捷運工程發包後，可能也要加註工程若對環境有影響，廠商要負責、經費如何分擔。

議員陳炳甫認為，捷運局應針對東環、南環、北環等未來興建路線，以及現有捷運路線噪音進行盤點。

捷運局表示，過去做過很多捷運沿線地下段施工，並沒有使用過捷運補助氣密窗，如果學校有需求，可由台北市教育局納入檢討，過去萬大線國語實小就是由教育局裝設氣密窗。捷運局也說，南環預計明年施工、2028年完工，但如果要作氣密窗需考慮捷運經費，也不可能只針對一個區段做，若所有區段都做，影響層面大，建議學校找教育局研究。

交通委員會最後請台北市政府針對捷運減噪再研議，也一併將北環段捷運沿線相關教育機構納入評估，北市府也要針對興建中及未來規畫施工的各捷運線盤點減噪設施。

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