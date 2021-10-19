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    要女被告脫衣摸奶還特寫私處 檢察官罰俸4月理由曝光

    雲林地檢署檢察官莊珂惠罰俸4月。（資料照）

    雲林地檢署檢察官莊珂惠罰俸4月。（資料照）

    2021/10/19 14:27

    〔記者吳政峰／台北報導〕雲林地檢署檢察官莊珂惠前任職彰化地檢署時，偵辦一起相姦案，命令黃姓被告脫衣供她勘驗，不只摸其乳房，還特寫拍下私處特徵；此外，她在偵辦一起詐欺案時，以歧視性言語斥責越南籍阮姓被告。職務法庭認為她違反檢察官倫理規範，情節重大，但考量她調任雲檢後表現良好，19日判罰俸4月、約50萬餘元。

    莊珂惠2018年辦理一起相姦罪，偵訊結束後，認有勘驗必要，命令黃女前往空置的偵查庭、脫去下身衣物，接著偕同女性法警拍攝黃女陰部特徵照片。黃女穿上褲子後，莊檢再命她脫去上身衣物，以手觸摸其乳房外側，確認有無硬塊等特徵。

    職務法庭指出，相姦案固然常因舉證不易，而陷於偵查困難狀況，但檢察官辦案時，仍應符合比例原則，莊珂惠勘驗黃女的過程，已使對方感到尷尬、不受尊重，故合議庭評議後，認其強制處分權的行使方式，不符合比例原則。

    此外，莊珂惠訊問詐欺案的阮姓被告時，斥責「妳到底有多少錢可以養小孩」、「不要欺人太甚」、「妳以為每個台灣人都可以讓妳戴綠帽子嗎」、「今天是你老公沒有告你通姦欸...妳以為我們台灣是隨便你這樣玩，隨便妳搞」、「妳對我們台灣這個社會有什麼幫助啊」等語，被職務法庭認定構成歧視。

    職務法庭表示，莊珂惠重複強調「台灣人」、「我們台灣」、「台灣社會」等字眼，已不當區隔台灣與外國籍人士的差異。而阮女否認通姦時，莊珂惠斥責之言呈現了「外籍配偶經濟弱勢」、「對台灣社會並無貢獻」等刻板印象，不符合檢察官身為國家公益代表人所應具備的公正、客觀核心價值。

    職務法庭指出，莊珂惠違反檢察官倫理規範、情節重大，惟考量她其偵辦詐欺案件曾獲嘉獎2次，工作敬業，案發後調任雲檢，態度認真，做事積極負責、品質學識亦佳，足見已調整執行職務方式，評議後判罰俸4月。可上訴。

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