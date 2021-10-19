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    共機闖我防空識別區 退役上將、黃復興主委季麟連認不算擾台

    退役上將、國民黨黃復興黨部主委季麟連今日中午接受網路直播節目專訪，談到中共戰機屢闖我防空識別區空域時，他認為這不算是擾台，政府卻弄得人心惶惶。（資料照，記者涂鉅旻攝）

    退役上將、國民黨黃復興黨部主委季麟連今日中午接受網路直播節目專訪，談到中共戰機屢闖我防空識別區空域時，他認為這不算是擾台，政府卻弄得人心惶惶。（資料照，記者涂鉅旻攝）

    2021/10/19 14:30

    〔記者施曉光／台北報導〕退役上將、國民黨黃復興黨部主委季麟連今日中午接受網路直播節目專訪，談到中共戰機屢闖我防空識別區空域時，他說，對岸軍事現代化後，演訓範圍已從近岸防禦擴張至近海甚至遠海，對岸全面演訓，演習規模與出海架數，比我們目前披露的數目還多，他認為這不算是擾台，政府卻弄得人心惶惶。

    季麟連批評蔡政府誤導民眾，說中共敵機飛在我們的頭上，但什麼叫領空？小學就知道，領土、領海上面的空間叫領空﹔對於共機在東沙島上空飛行，他說，東沙上空是國際空域，誰都可以去，我們可以去，他也可以來，不要以選擇性報導來誤導國人。

    季麟連還說，我國軍一樣戰備訓練，海、空軍天天操演，共機接近防空識別區時，我方做出應變是必然，沒有誰對誰的問題，他並對外界流傳雙方驅離嗆聲的側錄內容持保留態度，認為「好像都不太精準」。

    季麟連指出，大家都心知肚明，解放軍早就具備奪取台灣的條件與戰力，之所以還沒行動，原因就在反介入、區域拒止的能力尚未達成，其中所謂反介入就是反美軍介入台海，拒止就是日本，目前這2個條件還未成立，台灣就這麼一點點大，現在有那麼多的國家艦隊在南海，才是共軍的主要目標。

    不過，季麟連也表示，他是陸戰隊，從事兩棲作戰任務，登陸的困難度、複雜性與挑戰性太大，解放軍登陸台灣要運送多大的部隊，由於台海天險，中共後勤保障無法達成，因此他認為共軍還沒有登陸台灣的能力。

    此外，季麟連強調，軍人不等於戰爭，追求的是和平，雖然不要戰爭，但要能戰，才能和，所以需要整軍經武，不過連國防部長都沒有說要打仗，行政院長蘇貞昌卻說要拿掃把打仗，外交部長也說要打。

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