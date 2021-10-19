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    藍委問兩岸戰爭機率高低 蘇揆：以備戰來止戰

    國民黨立委曾銘宗今在立法院質詢時詢問，兩岸發生戰爭的機率高低，行政院長蘇貞昌（見圖）答詢指出，戰爭很難分析遠近，我們一直以備戰來止戰，希望不要發生任何戰爭。（記者羅沛德攝）

    國民黨立委曾銘宗今在立法院質詢時詢問，兩岸發生戰爭的機率高低，行政院長蘇貞昌（見圖）答詢指出，戰爭很難分析遠近，我們一直以備戰來止戰，希望不要發生任何戰爭。（記者羅沛德攝）

    2021/10/19 14:26

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委曾銘宗今在立法院質詢時詢問，兩岸發生戰爭的機率高低，行政院長蘇貞昌答詢指出，戰爭很難分析遠近，我們一直以備戰來止戰，希望不要發生任何戰爭；國防部長邱國正表示，我們隨時備戰，但從來不求戰。

    立法院院會今邀請蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過，並備質詢。

    曾銘宗質詢時提及，基於國防迫切需要，他強力支持國防預算，但他要問目前急迫的狀況是什麼？兩岸發生戰爭的機率高不高？戰爭離我們很遠還是很近？

    蘇揆答詢說，戰爭很難分析遠近，如果稍有不慎，任何擦槍走火也都有可能，但我們絕對不挑釁，也絕不起任何戰端，這事我們的原則。

    蘇揆強調，我們都一直以備戰來止戰，周邊情勢嚴峻，世界各國也一再警訊，我們希望不要發生任何戰爭，不要有任何爭執，所以我們一定要做最努力的準備，以防戰爭的發生。

    曾銘宗接著拿出外交部長吳釗燮接受外媒訪問的報導，質疑吳說我們正在準備跟中國作戰，要跟澳洲協助，這說明合理嗎？蘇揆解釋，精準的意思是，我們隨時都是準備備戰，但不發生任何戰爭，唯有這樣才能只戰。吳釗燮則說，如果委員有原文，可以看原文就好。邱國正則表示，我們隨時備戰，但從來不求戰，我們重要的政策推動就是備戰 。

    曾銘宗追問，是否真的需要澳洲的協助？蘇揆答詢說，應該是說，連美國也是要澳洲、印度、日本等周邊國家大家一起維護區域和平，是這個意思。

    曾銘宗也提到，對於俄羅斯總統普廷認為，中國不需要動武，靠經濟就能達成統一台灣，台海沒有爆發武裝衝突的威脅，蘇揆表示，他不同意這說法，因為用經濟方法達成目的，經濟的戰爭也是戰爭的一種，而且長期看來，俄羅斯跟中國關係很近，這講法也許是從其角度沒看清楚實際狀況。

    蘇揆說，普廷的的說法不夠準確，周邊很多國家、各種分析也都講，這地方情勢險峻，也呼籲中國不要做任何破壞現狀破壞和平的作為。

    邱國正則表示，任何國家元首發表言論，我們沒辦法改變它，國防部立場就是自己國家自己救，就是備戰應付任何外來武力，是在準備的。

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