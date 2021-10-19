28人檢驗全台2萬具兒童遊具 立委批量能不足、標準不一

針對兒童遊具檢驗議題，民進黨立委何志偉（中）今邀請相關單位舉行記者會。（記者謝君臨攝）

2021/10/19 13:57

〔記者謝君臨／台北報導〕共融式遊戲場近年來逐漸取代傳統兒童遊具，但民進黨立委何志偉表示，全台灣目前將近有2萬具兒童遊戲器材，但檢驗人員僅28人，量能嚴重不足，備查率僅33%。此外，檢驗標準不一，也讓2016年耗資約70萬元風光開幕的全台第一座輪椅可以直接進入使用的共融旋轉盤，面臨遭拆除的命運，呼籲相關單位正視問題。衛福部社家署則表示，今年底備查率預計可達67%。

何志偉今日偕同台灣身心障礙兒童權利促進會秘書長鄭淑娟、兒童遊戲設備發展協會理事長劉旭建共同舉行記者會，並邀請經濟部標檢局主秘賴俊杰、衛福部社家署副署長李臨鳳與會討論。

何志偉表示，全台灣8971家小學、幼兒園、公園等處，將近有2萬具兒童遊戲器材，但僅仰賴28名檢驗人員，速度非常緩慢，蓋好了就放在那等它爛，變成古董，簡直是浪費公帑，蹉跎小孩童年，讓全台灣國小6年級以下的156萬小朋友，有將近7成不能玩這些器材，非常離譜、非常誇張。

何志偉進一步指出，早在2016年台北市長郝龍斌時期，士林區兒童新樂園耗資6、70萬元採購，空運來台首座輪椅可直接進入使用的「共融旋轉盤」，該遊具符合歐規EN標準，如今卻因為不符合國內的CNS檢驗標準，而面臨檢驗不合格將被強制拆除。何說：「這簡直是小朋友的惡夢，連監察院都立案要查」。

鄭淑娟指出，身障童盟從2014年就開始爭取身障兒童的遊戲權，推動共融式遊戲場，可以提供不同身心障礙的孩子參與，不需離開輪椅就可以玩，但檢驗量能不足、法規老舊，新建好的共融式遊具成了城市中昂貴的擺設，造成身障兒童玩的權利被忽略，希望各縣市政府都能重視身心障礙孩子的遊戲權。

劉旭建提及，檢驗標準的一致性存在非常大疑問，也因為檢驗能力不一，造成現在很多遊戲場在檢驗時，會產生認知上的不同，比如說A檢驗認為沒問題，但B的見解不同。檢驗標準的認定混亂，造成今天合格，隔天可能就不合格，不僅耗費國家資源，也影響兒童遊具廠商的生計。

對此，賴俊杰回應表示，檢驗機構能量不足確實是一個問題，去年4月普查時，僅5家取得認證，今年已有8家取得全國認證基金會的認可，目前還有6家在申請，未來年底可能會有14家取得認證。而在遊戲場標準部分，今年8月後已有開放歐盟或美國的標準，都可以適用兒童遊戲場。

對於何志偉提及，全台8971家的兒童遊具備查率僅33%。李臨鳳表示，各場域有其主管機關，根據各單位報的數據，今年底預計可到達67%，這是今年的目標值，但因受疫情影響，原訂2023年備查完成的年度是否往後延，或落至什麼時間點，可能要再討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法