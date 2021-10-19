傅崐萁嫌國防預算占比多「窮兵黷武」 蘇揆嗆「顛倒講」

行政院長蘇貞昌（見圖）反駁立委傅崐萁，批傅把事情「顛倒講」，立論嚴重錯誤。當中國一直派軍機繞台，「你說我們窮兵黷武」。（記者羅沛德攝）

2021/10/19 13:46

〔記者林良昇／台北報導〕無黨籍立委傅崐萁今在立法院質詢行政院長蘇貞昌，批評國防預算佔總預算22%，是窮兵黷武，蘇揆答詢表示，台灣沒有去軍機繞中國，對於共機繞台，侵犯我國ADIZ（防空識別區），傅身為國會議員，應該為國家講話，不是為對岸講話。

立法院院會今天邀請蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮等官員列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過，並備質詢。

傅崐萁質詢時指出，預算書顯示教科文領域只佔總預算20%，但國防預算含特別預算佔比高達22%，而美國國防預算約佔13%，中國大陸也不過佔11% ，我國高達22%甚至超過教科文，難道台灣現在變成軍國主義國家了嗎？花這麼多民脂民膏能夠保衛台灣嗎？

蘇揆答詢時說，與美國、中國相比，台灣國防預算佔GDP比例相對低很多。對於周邊情勢的嚴峻，保衛國家安全是第一，一定要有充足準備，才能避免不測發生。

傅崐萁質疑，台美沒辦法簽安保條約，花那麼多錢不能守護台灣，只是用口舌捍衛台灣，在美中經濟戰、武力戰，台灣幫美國站衛兵，還要自備口糧、吃萊豬，還要跟美國買武器。

蘇揆則反駁，認為台美安保相關的問題是因為國民黨當年執政時，中斷彼此間國與國的關係，而當年國民黨執政時還要反攻大陸。傅崐萁則表示，反攻大陸非常歡迎，最好今天就宣布，蘇揆回，在他當兵時，是國民黨整天這樣喊的。

傅崐萁又舉例相關飛彈科技，批蘇貞昌夜郎自大，以井觀天，一直挑釁，只要大陸不犯我，我們沒有必要去犯他，民進黨所作所為就是把台灣推向危險的戰火邊緣，窮兵黷武。

蘇揆反駁，批傅崐萁把事情「顛倒講」，立論嚴重錯誤。當中國一直派軍機繞台，「你說我們窮兵黷武」，不是我們派飛機去繞它，而是它們侵入我們的ADIZ，做為國會議員，應該要為國家講話，不要為對岸講話。

傅崐萁接著又提到民進黨黨綱，質疑民進黨什麼時候要建立台灣共和國，痛批民進黨的台獨是詐騙，蘇揆則表示，黨綱後面還有台灣前途決議文，清楚說台灣是主權獨立國家，依據憲法，名字叫中華民國，傅的說法是亂講，扭曲解讀。

傅崐萁最後批評，質疑給蘇貞昌的「諄諄教誨」，「你還是聽不懂是嗎？」蘇揆則不以為然地說：「你嘛卡差不多咧，你只是質詢，什麼諄諄教誨？」

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