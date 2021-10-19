台北鞦韆計時器試辦僅10日 議員爆：半數損壞、時間可自行更改

台北市政府近日於大安森林、青年、南港、前港、碧湖及花博等6公園設置「鞦韆計時器」，試行限用3分鐘的友善限時方案，該政策引發各方討論，不過試辦僅僅十天，台北市議員黃郁芬就表示已經有「半數損壞」。（翻攝自臉書）

2021/10/19 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府近日於大安森林、青年、南港、前港、碧湖及花博等6公園設置「鞦韆計時器」，試行限用3分鐘的友善限時方案，該政策引發各方討論，不過試辦僅僅十天，台北市議員黃郁芬就表示已經有「半數損壞」，還可以「自行更改時間」。

黃郁芬昨和台灣親子共學教育促進會共學團家長前往前港公園，想實際探勘「鞦韆計時器」運作狀況，不料現場的計時器因為沒有防水，在多日淋雨後已經損壞，因此已先拆除修理，「計時器撐了幾天？從10月9日開始試辦到現在，也 才不過10天而已」。

黃郁芬再稱，前港公園不是唯一案例，南港公園計時器試辦第2天就壞了，園山公園計時器也是試辦1週內就壞了。

黃郁芬質疑，好壞成效仍不明，就有半數公園計時器壞掉，「如果未來評估要擴大辦理，會不會又用沒多久就壞掉、用沒多久就要修？如果一直壞掉，會不會久而久之民眾也不想用計時器了？那到底要這個政策幹嘛？」

黃郁芬另外也指出，除了損壞率高，也有可以自行調整時間、鐵盒設計銳利增加危險的問題，而計時器設置的高度，只要矮一點的小朋友就無法按到，反而失去了公園處原先宣稱「要讓孩子學習」的美意。

黃郁芬說，公園不只能讓孩子盡情玩樂，更能讓孩子從玩樂的過程中學習溝通、協調、分享、尊重，學習把自己的感受說出來，同時也學習尊重其他人的感受，因此「計時器或許是一個對公部門來說最簡單的方式，卻可能不是對孩子來說最好的方式」。

黃郁芬強調，在目前發現的缺失改善前，她公都不會贊同這個「設置規畫有瑕疵、又造成家長疑慮的政策」擴大辦理，並希望公園處能正視使用者疑慮，才能真的讓公園更貼近大眾需求。

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