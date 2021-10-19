收容人可以打疫苗了！3萬3000人登記 多數「全選」

法務部協助收容人造冊接種疫苗。（記者吳政峰攝）

2021/10/19 12:41

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎去年在台爆發後，人口密度最高的監所「剉咧等」，不只採最高規格的防護措施，還請染疫高風險的族群暫緩發監，因此截至目前為止，各監所仍維持零確診的完美成績。而5月間疫情開始增溫，收容人也出現施打疫苗的聲音，日前獲得指揮中心首肯，共有3萬3000餘人登記，多數「全選」疫苗種類。

全國監所目前約收容5萬3000多名囚犯，在人口密度高而疫情緊繃時，囚情可能出現不穩狀態，因而在指揮中心同意造冊的消息出來後，即有多達3萬3000多人登記。

監所依照指揮中心標準作業流程，發給收容人意願登記表，讓他們可以自由選取想要施打的疫苗種類，多數收容人選擇「全部勾選」，並未特別偏好哪一種疫苗。

指揮中心現已收到名冊，將依照各監所的所在縣市進行疫苗配給，並請縣市政府衛生單位協助施打，目前擬朝「外展」方式處理，也就是收容人不移動，由醫護進駐監所幫忙接種。

至於就讀於敦品、誠正、勵志及明陽4所中學、台北及台南等2所獨立少年觀護所與其他14所附設少年觀護所的學生，則已於9月下旬陸續造冊施打疫苗。

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