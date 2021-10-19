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    首頁　>　臺北市

    城中城惡火奪46命 蘇貞昌自責致歉：政府應該要做得更好

    行政院長蘇貞昌。（記者羅沛德攝）

    行政院長蘇貞昌。（記者羅沛德攝）

    2021/10/19 12:43

    〔記者林良昇／台北報導〕高雄城中城大樓火災造成46死，行政院長蘇貞昌今在立法院答詢時跟逝者及家屬道歉，並指出政府做的還不夠，「我們應該自責」，也自省怎麼加強更多方面做更好。

    立法院院會今天邀請行政院長蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過，並備質詢。

    國民黨立委曾銘宗質詢時提及高雄城中城火災，詢問蘇貞昌身為政府最高行政首長，是否向全國民眾說明。蘇揆答詢表示，他對於高雄城中城大火以至於這麼多人命流失，深感遺憾，也覺得政府做的還不夠，對民眾「我們應該自責」。

    蘇揆說，他自己也深深自省，要怎麼加強很多方面來做的更好，他要跟逝者及家屬表示很對不起，政府應該要做的更好。

    蘇揆指出，前天他一大早也主持相關檢討會議，對全國有這種因為時代變化改變，有些建築物過去沒辦法設定一定的防護機制應該加強，第一時間立刻進行，相關法律若有不足，也請立院支持整個補足，弱勢民眾也請衛福部應該給予相關照顧，從三方面再來做更好。

    此外，曾銘宗也追問，關於台鐵普攸瑪號事故，司機遭重判4年6個月，台鐵其他人是否負責？交通部長王國材答詢表示，在行政調查報告後，馬上有30人已經懲處了，包括歷任的3位部長，行政處罰部分都執行了，刑事部分必須尊重宜蘭地方法院的判決。

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