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    首頁　>　臺北市

    為重啟LINE帳號傳柯文哲暴怒捶桌 北市府：有些人情緒較激動

    台灣民眾黨、台北市長柯文哲傳出近期邀集市府及民眾黨幕僚，研議重啟LINE官方帳號，傳出會議過程火爆；台北市政府發言人陳智菡今表示，當天有些較情緒激動的個人行為，但最終會議仍平和且有結論。（記者鄭名翔攝）

    台灣民眾黨、台北市長柯文哲傳出近期邀集市府及民眾黨幕僚，研議重啟LINE官方帳號，傳出會議過程火爆；台北市政府發言人陳智菡今表示，當天有些較情緒激動的個人行為，但最終會議仍平和且有結論。（記者鄭名翔攝）

    2021/10/19 13:29

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台灣民眾黨、台北市長柯文哲傳出近期邀集市府及民眾黨幕僚，研議重啟LINE官方帳號備戰社群空戰，未料會議期間討論火爆，傳柯文哲更暴怒捶桌；台北市政府發言人陳智菡今表示，當天有些較情緒激動的個人行為，但最終會議仍平和且有結論，但重啟LINE帳號還需經費，因此時程及經營方向未定。

    柯文哲的LINE官方帳號於去年3月31日因費用過高而宣布退場，但隨著明年選舉進逼，柯文哲近期召集市府、黨幕僚研議重啟，另也討論長期挺柯的臉書粉專側翼經營爭議問題，據傳現場氣氛火爆，柯文哲更暴怒捶桌，另還有黨內人員直批粉專經營團隊已淪柯的「錦衣衛」。

    當天也與會的陳智菡今指出，現場討論熱烈，有些人發言激動屬個人行為，但過程仍算平和、最終也有會議結論，無論是在市府或黨內均尊重大家發言，會議中有個人表述也是正常狀況；但LINE重啟還須經費，尚未確定經營方向與時程。

    至於傳言柯文哲放任挺柯粉絲團攻擊自家人等爭議，陳智菡駁斥全無此事，該會議是在討論LINE帳號一是，卻被變相傳出討論側翼攻擊等，譴責相關放話與爆料文化。

    陳智菡強調，市長有些友人及粉絲會提供訊息，此為正常狀況，但有心人卻曲解為側翼放話或黨內鬥爭，完全是放大解讀。

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