時力黨團：城中城禍因未落實公安檢查 中央卻導向無管委會

時代力量立法院黨團今天召開「惡火燒出四大問題，誠實面對徹底改善」記者會，出席的高雄市議員林于凱說，高雄城中城惡火發生重大死傷的主要原因之一在於未實施公安檢查。 （時代力量立法院黨團提供）

2021/10/19 12:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕時代力量立法院黨團今天召開「惡火燒出四大問題，誠實面對徹底改善」記者會，出席的高雄市議員林于凱說，高雄城中城惡火發生重大死傷的主要原因之一在於未實施公安檢查，然而中央單位卻將責任導向為未成立管委會。

林于凱說，根據建築法第77條，主管機關必須實施公安檢查，檢查的內容包含升降梯間及防火門窗。如果城中城有實施公安檢查的話，就能及時發現防火門及電梯門不見的問題，公安檢查重視建築結構問題，並非消防檢查所能取代。

林于凱指出，內政部早在1999年就頒布公安檢查執行頻率的相關函釋，16層樓以上每2年執行一次公安檢查，8到15層的大樓則每3年要執行一次。然而當時只要求15樓以上的建物試辦強制性的公安檢查，14層樓以下則視試辦結果授權縣市政府另訂實施日期。至目前為止，只有台北市有在強制執行15層樓以下建物的公安檢查，其餘縣市均未配合內政部函釋制定相關的實施公告。

時力黨團總召邱顯智指出，就算強制設立管委會，沒有公共基金可以運用，管委會依然巧婦難為無米之炊。更何況，城中城的居民多是社會弱勢，有些住戶甚至是租客或非法入住的無家者，而不是區分所有權人，還要面臨伴隨著執行管委會任務而來的法律風險。設立管委會後，如何可能有效的運作，而非淪為形式上的究責。

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