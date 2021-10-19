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    首頁　>　臺北市

    住宅用火災警報器設置率僅58.3％ 立委提案修法

    民進黨立委郭國文、吳琪銘今天召開記者會指出，全國應設置住宅用火災警報器總戶數為458萬戶，然而實際設置的住宅僅有267萬餘戶，占比為58.3%。（郭國文辦公室提供）

    民進黨立委郭國文、吳琪銘今天召開記者會指出，全國應設置住宅用火災警報器總戶數為458萬戶，然而實際設置的住宅僅有267萬餘戶，占比為58.3%。（郭國文辦公室提供）

    2021/10/19 12:06

    〔記者鍾麗華／台北報導〕高雄「城中城大樓」大火，造成46人死亡、41人受傷，民進黨立委郭國文、吳琪銘今天召開記者會指出，全國應設置住宅用火災警報器總戶數為458萬戶，然而實際設置的住宅僅有267萬餘戶，占比為58.3％，普及率並不高，郭國文說，他已提案修法設置住宅用火災警報器，以降低火災的危害。

    郭國文表示，依據現行「消防法」規定，住宅場所管理權人應設置住宅用火災警報器，不過，目前內政部編列補助住警器從2014年的539萬元逐年遞減至2020年僅有173萬元，而受補助戶數卻是逐年遞增，其經費皆來自地方政府自籌款。

    2020年火災死亡案件類型，建築物火災中以獨立住宅類別最高，造成了69人死亡，傷亡占比達53.9％。郭國文指出，他已於上會期提出「建築法修正草案」，在非公眾使用建築物於起造、驗收時，應設計、裝置火災警報器，以達到預防之效果，並加強住警器裝設普及率，以保障民眾之生命及財產安全。

    吳琪銘說，自己從過去到現在一直擔任義消大隊長，對於火災的防範及火場知識都有著高度重視，而第一線消防員也認為發生火災時，住警器的安裝更顯重要。他這會期擔任內政委員會召委，將會加速在本會期排審法案，讓火災意外能夠大幅降低。

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