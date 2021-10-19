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    首頁　>　臺北市

    小王不認揪人妻上摩鐵偷腥31次 人夫怒求償80萬

    趙姓小王被控帶人妻上摩鐵31次，判賠丈夫35萬元。（示意圖）

    趙姓小王被控帶人妻上摩鐵31次，判賠丈夫35萬元。（示意圖）

    2021/10/19 12:32

    〔記者溫于德／台北報導〕一名丈夫指控，趙姓小王與妻子以平均每週2次頻率上摩鐵偷情31次，憤而對小王求償80萬；小王雖否認到底，但遭到庭作證的人妻打臉。台北地院認定小王侵害配偶權，判賠丈夫35萬元；可上訴。

    丈夫主張，小王明知妻子已婚，2人仍上遍各大摩鐵偷腥，害他精神備受痛苦，須就醫治療，因而向小王求償80萬元

    小王透過律師解釋，自己並不知道女方已婚，更沒有發生性行為，且丈夫只對他提告，代表已對妻子表達「宥恕」，夫妻感情應已恢復圓滿、幸福，因此，丈夫所受精神損害並非侵害配偶權所致；小王並自述經濟能力不佳，求償80萬元對他來說過高。

    北院審理時曾傳喚人妻到庭，她證稱與小王是職場同事，因聊天過程聊到家庭情況，小王得知她的夫妻感情有問題後，便主動表達想要多一個人疼惜她，還要她不用離婚以繼續照顧她的家庭，2人因而開始交往。

    北院另根據婚外情自白書，得知2人交往期間大多先去外食才赴摩鐵，平均每週2次頻率上摩鐵偷情，又人妻曾透過LINE告訴小王「想在你身上睡翻」，小王也回：「愛翻了」等語，故認定小王確實介入家庭，判賠丈夫35萬元。

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