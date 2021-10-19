全台偵辦「綠能蟑螂」33案 高檢署設千萬獎金檢舉專線

政黑鎖定綠能產業搞錢的不法案例。（資料照）

2021/10/19 12:01

〔記者錢利忠／台北報導〕政府推動、扶植綠能產業，對太陽光電、風力發電等給予躉購費率補貼，但施工過程卻引來「綠能蟑螂」覬覦，屢屢爆出收回扣、勒索等刑事案件；高等檢察署統計，掃蕩綠能蟑螂迄今已偵辦33案、羈押13人，其中有35人被起訴，高檢署另與經濟部能源局舉辦座談會，建立檢舉專線，提供最高1000萬元獎金，呼籲民眾勇於檢舉貪瀆不法。

高檢署統計，強力掃蕩「綠能蟑螂」的行動，目前已偵辦33案、羈押13人；其中已起訴35人、緩起訴8人，扣案金額約3655萬餘元、被告自動繳回金額532萬元、扣押不動產18筆，成果豐碩。檢調近來偵辦的案例中，又以苗栗縣通霄鎮長陳漢志涉嫌於苗栗縣通霄鎮公所經辦太陽能光電業者申請專區等數個工程案中，索取600萬元鉅額回扣一案最受矚目，涉案人均已被羈押禁見。

高檢署另與經濟部能源局合作舉辦座談會，由高檢署檢察長邢泰釗主持，法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民，以及經濟部能源局、綠能企業重點分布區域的高檢署台中、台南及高雄分署、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、橋頭、屏東、花蓮、台東等11個地檢署、刑事警察局、海巡署、法務部調查局、廉政署等機關首長，以及包括台電公司等數十家國內外大型綠能業者共同與會。

蔡清祥致詞強調，對台灣而言，發展綠色能源已是不可逆的趨勢，維護綠能產業健康發展，是法務部責無旁貸的責任，透過檢、警、調、廉等積極嚴正的執法，做為綠能企業的後盾，才能藉由能源轉型，帶動綠能科技及產業躍升。

高檢署強調，已掌握多家受害廠商及民眾檢舉的情資，將持續積極嚴查、速辦「綠能蟑螂」；呼籲國人支持綠能產業發展，勇於檢舉以遏不法，檢舉貪瀆犯罪，最高可獲1000萬元獎金。

高檢署與經濟部能源局合作舉辦座談會。 （高檢署提供）

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