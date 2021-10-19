小黃運將辱警「白賊」 逆轉判有罪定讞

最高法院認定二審判決沒有違誤，駁回王男上訴定讞。（資料照）

2021/10/19 11:46

〔記者張文川／台北報導〕王姓計程車司機前年在台北市龍山寺外違規臨停，被萬華警分局謝姓員警開單取締，開車門碰撞到員警，高聲辱罵員警是「白賊警察」，檢方依侮辱公務員罪起訴，一審台北地院認為王男是自認被誣陷才批評員警，並非無端謾罵，不構成侮辱，判王無罪；但二審高等法院逆轉認定，王男無視警察執行公務，口出穢言，「白賊」確實有貶意，破壞社會秩序，改判罰金3000元。最高法院認定二審判決沒有違誤，駁回王男上訴定讞。

判決指出，王男2019年5月8日在龍山寺大門前的紅線違規臨停待客，謝員上前取締，王男拜託員警通融遭拒，氣得開車門碰撞謝員，大吼「亂開單」，謝員告知他此舉可能涉犯妨害公務，王男氣得回罵：「這個年輕人給我亂開單，他說我推他，白賊，哪有這種警察，白賊」、「白賊啦！白賊警察」，警方將他逮回送辦，台北地檢署認定他觸犯侮辱公務員、公然侮辱罪，提起公訴。

審理時，王男辯稱他開車門時不小心碰到謝員，謝員卻直指他故意撞人，他認為警察說謊，才質疑警察不能白賊，沒有侮辱之意，且「白賊」不具貶意。

一審法官認為王男自認被誣陷才罵謝員「白賊」，沒有侮辱的主觀犯意，而白賊一詞有無貶意，應以社會通念客觀判斷，不能單憑被害人的主觀感受，縱使謝員感到難堪不快，仍不構成侮辱，判王無罪。

檢方上訴，二審高院認為，謝員已告知王開單原因，若有意見可申訴，王卻說「看你這個臉，看你態度惡劣」、「白賊警察」以宣洩不滿，顯然意在公然侮辱謝員的人格與名譽，白賊一詞對警察而言具有貶意，改認定王男有罪，考量他經濟與健康狀況欠佳，依侮辱公務員罪輕判罰金3000元。

由於一審無罪、二審有罪，可上訴三審，王男上訴。最高法院認為二審判決沒有違誤，公然辱罵執行公務中的員警「白賊」，構成侮辱公務員罪，駁回上訴確定。

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