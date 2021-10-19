全台最大ITF台北國際旅展 11/5-8登場

台灣觀光協會會長葉菊蘭宣布今年度ITF台北國際旅展將於11月5至8日登場。（記者陳心瑜攝）

2021/10/19 11:46

〔記者陳心瑜／新北報導〕全台規模最大2021 ITF台北國際旅展將於今年11月5日至8日在台北南港展覽館登場，800個攤位集結30多個中央和地方政府、30個國家／地區、飯店、觀光工廠、旅行社、伴手禮業者參展。早鳥票今、明兩天發售，原價200元，早鳥價150元。

主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭說，今年度ITF台北國際旅展以「加倍奉還、力挺觀光為主題」，策劃系列國旅特色體驗，適逢振興五倍券以及加碼券上路，隨著疫苗覆蓋率日增，有信心帶動觀光能量，也希望國際旅客能記得台灣這麼優質的旅遊地點，並將台灣納入未來國境開放後的旅遊首選。

葉菊蘭說，台北國際旅展去年吸引約16萬人次到訪，希望今年能追上去年水準，場內也會遵守同時間不超過1萬人的防疫規定。

台灣觀光協會秘書長羅瓊雅則說，過去旅展聚焦國外旅遊，今年因疫情影響以國旅為主，但各部會更聚焦欲呈現的主題，結合文化傳承、地方創生，領國人用全新視野看見台灣，包括各國家風景區管理處、文化部、原民會、故宮、客委會等。

主辦單位表示，除了早鳥票，10月21日至11月4日另發售9折預購票，詳情可搜尋台北國際旅展官網以及粉絲專頁。

主辦單位表示，展覽期間推出「三重奏」活動，第一重為入場民眾憑門票可兌換知名設計師Akibo設計的ITF限定口罩，每日限量1千名；第二重是號召業者加倍折扣、民眾加倍購買；第三重是醫護憑識別證可以免費入場。另外，10月31日至11月6日至大台北地區18個捐血點捐血一袋，可獲1張門票，限量1萬張。

葉菊蘭說，遵守防疫規定，會場不開放飲食，若未來指揮中心對於會展飲食有進一步放寬，也會隨時調整。

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