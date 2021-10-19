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    首頁　>　臺北市

    第12期疫苗預約引民怨 蔡炳坤：花博22日起採早中晚3班制施打

    花博接種點22日起預計採早、中、晚3班制施打，量能可從1.2萬增加到1.6萬。（北市聯醫提供）

    花博接種點22日起預計採早、中、晚3班制施打，量能可從1.2萬增加到1.6萬。（北市聯醫提供）

    2021/10/19 11:13

    〔記者蔡思培／台北報導〕第12期疫苗預約昨天開放，台北市卻出現預約不到的狀況，引來民怨。台北市副市長蔡炳坤表示，北市這次預約分成兩階段，無法滿足民眾預約並非沒有量能，而是因為量能在第二階段，但中央在第一階段就已經通知一倍以上的人。蔡也說，花博接種站22日起預計採早、中、晚3班制施打，量能可從1.2萬增加到1.6萬。

    蔡炳坤今早前往花博接種站視察，他表示，這次疫苗接種有兩大問題，第一是第12期預約在13天開出47多萬，數量比以往多，北市雖有通知醫療院所門診、診所加量，但中央卻通知60多萬人，導致落差。第二是分配不均，這次有兩階段，北市第一階段量能21萬，中央卻通知41萬人，導致有人預約不到，北市第二階段量能26萬，中央只通知18萬。蔡無奈說，「我們第一階段無法滿足他們預約並不是沒有量能，我們量在第二階段，可是他（中央）在第一階段就已經通知一倍以上的人。」

    蔡炳坤表示，台北市一天可打4萬劑，一個禮拜穩穩打20多萬人比較順暢，突然增加很多需求，會造成醫護人員人力困擾；如果能平均分配，就不會像這次41萬人要預約21萬的缺。

    蔡炳坤也說，現在台北與中央目標一致，都希望讓更多人接種，他也感謝中央將衛福部、交通部、華山1914、當代文化實驗場、中正紀念堂展場等5個中央管轄點開設出來，並協調三總、榮總進行醫療處理。北市部分，花博接種站現在一天量能約1.2萬，上週到今天接種品質也不錯，蔡表示已在思考加量，花博接種站從22日（第12期開始接種）起，預計採早、中、晚3班制，量能會從1.2萬增加到1.6萬。

    不過現在常有消息指出未來AZ疫苗可能混打，蔡炳坤表示，很多準備接種二劑的民眾都打電話到醫院想取消、希望等混打，目前AZ第二劑預約量雖有19萬，但還要看預約情況。蔡說，如果預約量受影響，會將一些量能改為BNT，希望在第12期盡可能完成大家需求。蔡說，重要的是將疫苗最好分配，如果開出很多量能，最後沒人預約，也是浪費醫療量能。

    花博接種站今早有大批民眾等待接種。（北市聯醫提供）

    花博接種站今早有大批民眾等待接種。（北市聯醫提供）

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