為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    黨產會：救國團隸屬國防部時取得財產 應收歸國有

    救國團隸屬國防部時期所取得的豐原區房地財產。（記者陳鈺馥攝）

    救國團隸屬國防部時期所取得的豐原區房地財產。（記者陳鈺馥攝）

    2021/10/19 10:52

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定救國團為國民黨附隨組織後，今日召開「救國團名下特定財產是否為不當取得財產」聽證會。黨產會強調，無論救國團隸屬國防部時期的性質是否屬於政府機構、是否有別於一般政府機關，均不影響屬於國民黨附隨組織。救國團既然依附政府體制內成立，形式上為政府機構，即非獨立的權利主體，且有利用公部門餘地，對外仍為政府一部，故隸屬國防部期間取得的財產，仍應歸屬國有，而非得以自己名義保有。

    黨產會表示，救國團既為國民黨附隨組織，在過去黨國不分的威權體制下，國民黨執政政府，若有違反法令或不當使救國團取得財產，該財產即屬救國團不當取得之財產。

    據統計，救國團「隸屬」國防部時期取得的不動產，包括台中市豐原區合作新村的土地及眷舍、宜蘭市金六結土地一筆、南投市土地一筆、金山青年活動中心多棟建物，及彰化縣團委會使用的建物等。

    黨產會指出，救國團以「更名」方式取得國產，有台北市大安區四維路宿舍及土地和桃園眷舍。而四維路眷舍原所有權人為中華民國，救國團只是管理人，1990年所有權人卻被「更名」成救國團。

    此外，遭救國團「借用」或「占用」的國有土地，曾有澎湖的金龍頭招待所’台北市原台北學苑土地，墾丁青年活動中心、天祥青年活動中心、觀雲山莊、日月潭青年活動中心等多棟建物。

    黨產會表示，救國團「占用」或「借用」省有土地興建建物部分，則有曾文青年活動中心3棟建物、金山青年活動中心建物，以及在彰化縣員林公園內的救國團員林青年育樂中心建物。

    黨產會強調，救國團非一般行政機關，尤其解除與國防部隸屬關係之後，實為社會團體，並非得依法借用國有財產的主體。

    救國團隸屬國防部時期所取得的金山青年活動中心不動產。（記者陳鈺馥攝）

    救國團隸屬國防部時期所取得的金山青年活動中心不動產。（記者陳鈺馥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黨產會明召開救國團聽證會 救國團：從不屬於國民黨
    2021/10/18 15:20

    黨產會明召開救國團聽證會 救國團：從不屬於國民黨
    教育部借地給救國團開觀雲山莊 黨產會：難謂合法
    2021/10/17 12:00

    教育部借地給救國團開觀雲山莊 黨產會：難謂合法
    國民黨捐助設立》民權等三基金會 法院認證附隨組織
    2021/10/15 05:30

    國民黨捐助設立》民權等三基金會 法院認證附隨組織
    「國家發展」等3基金會 法院認證「國民黨附隨組織」
    2021/10/14 17:38

    「國家發展」等3基金會 法院認證「國民黨附隨組織」
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播